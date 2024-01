PSG - Toulouse : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables…

Thomas Bourseau

Dans le cadre du Trophée des champions, initialement prévu en Thaïlande en août dernier, le PSG et le Toulouse FC vont se mesurer l’un à l’autre ce mercredi soir au Parc des princes. Le TFC, vainqueur de la dernière Coupe de France, aura fort à faire pour briser la série de neuf sacres sur les dix dernières participations du PSG. Présentation d’une finale qui sera diffusée sur Prime Video Sport à partir de 20h45.

Ce mercredi soir se déroulera le 47ème Trophée des champions au Parc des princes, cinq mois après sa date initiale du 5 août à Bangkok en Thaïlande. L’organisateur avait finalement refusé d’accueillir le Paris Saint-Germain et le Toulouse FC, reportant inéluctablement l’affiche jusqu’à ce mercredi 3 janvier à Paris. Cependant, la Ligue de football professionnel a tenté tant bien que mal de trouver le moyen de poursuivre la tradition : promouvoir le football français sur les terres étrangères pour le Trophée des champions. Ce sera en effet seulement la deuxième fois depuis 2009 que cette finale est jouée dans l’hexagone, la dernière remontant à janvier 2021 en raison du Covid-19.

Premier titre d’Enrique au PSG ? Toulouse prévoit de riposter

Le PSG aura l’avantage du terrain face au vainqueur de la Coupe de France qu’est le TFC puisque la rencontre se déroulera au Parc des princes et sera diffusée sur la plateforme de streaming d ’Amazon, à savoir Prime Video . Le coup d’envoi sera donné à 20h45 par Ben El-Hadj, l’arbitre central de ce match opposant les idées tactiques de deux coachs espagnols : Luis Enrique pour le PSG et Carles Martinez Novell pour le TFC. L’entraîneur toulousain n’est pas dupe et sait que ce ne sera pas la même équipe que le TFC avait tenue en échec le 19 août dernier (1-1). « Je me souviens avoir dit à l’époque que je préférais plutôt jouer le PSG en août qu’en décembre. C’est toujours le cas. Paris est beaucoup mieux rodé. Cela fait six mois qu’ils travaillent avec Luis Enrique, tout est plus clair pour tout le monde ». Et Luis Enrique a répondu à son compatriote espagnol en conférence de presse. « On a cette opportunité de jouer pour gagner un titre. C’est toujours une grande motivation ».

Le PSG ne s’est raté qu’une fois en dix ans…

Le challenge s’annonce grand et ardu pour le Toulouse FC. Depuis le début de l’ère QSI à l’été 2011, un seul Trophée des champions a échappé au PSG lorsque le club de la capitale a pris part à ce rendez-vous. En 2021, année du sacre du LOSC en Ligue 1, le Paris Saint-Germain a cédé le trophée aux Lillois. Le Toulouse FC saura-t-il réitérer cette performance ?

Compositions d’équipes probables