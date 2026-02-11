Zinedine Zidane au PSG ? «Si on lui offre le plus gros contrat de l'histoire...»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Icône du football français, Zinedine Zidane n'a pourtant jamais joué, ni entraîné, les deux principaux clubs tricolores à savoir l'OM et le PSG. Et pourtant, il y a quelques années, le Ballon d'Or 1998 n'est pas passé loin d'un accord avec les Parisiens comme le raconte un champion du monde 1998.

Malgré son statut de légende du football français, Zinedine Zidane a écrit son histoire en club hors de l'Hexagone. Que ce soit à la Juventus ou au Real Madrid, Zizou a laissé une trace indélébile durant sa carrière de joueur, avant de marquer également l'histoire sur le banc du club merengue en remportant notamment trois Ligues des champions de suite. Par conséquent, Zidane n'a jamais porté les couleurs deux clubs français les plus importants, l'OM et le PSG. Et il n'a pas non plus été sur leur banc. Toutefois, Lionel Charbonnier révèle qu'il y a eu des discussions avec les club parisien.

Zidane au PSG, l'anecdote d'un champion du monde 1998 « Mon ressenti, c’est que je pense que Zizou n’a pas trop envie d’aller au PSG, mais que – ça n’engage que moi – s’il signe au PSG, c’est qu’on lui aura offert le plus gros contrat de l’histoire du football. Je le sens comme ça. Avec les pleins pouvoirs. Mais on n’en a pas du tout parlé, ça n’engage que moi. Le seul truc que je lui ai dit, c’est : "Zizou, si ça avait été la Juve ?" Il m’a répondu: "Là, c’est pas pareil". Mais c’est normal. Il n’a pas le même vécu au PSG qu’à la Juve », racontait le champion du monde 1998 au micro de l'After Foot sur RMC en décembre 2021.