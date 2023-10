Une légende à l’OM ? Une fake news est dénoncée

Hugo Chirossel

En quête d’un nouvel élément pour compléter son organigramme après le départ de Javier Ribalta, l’OM est sur le point de s’attacher les services de Mehdi Benatia. Mais d’autres pistes ont été étudiées et des rumeurs évoquaient un intérêt pour Paolo Maldini, qui a quitté l'AC Milan en juin dernier. Une option qui n’a en réalité jamais été d’actualité.

Si Pablo Longoria, Stéphane Tessier et Pedro Iriondo sont finalement restés à l’OM, ce n'est pas le cas de Javier Ribalta. Trois semaines après sa mise en retrait, à la suite de la réunion houleuse avec les représentants des groupes de supporters, le directeur du football du club marseillais est officiellement parti.

Benatia va rejoindre l’OM

Son remplaçant est déjà trouvé. La piste a pris de l’ampleur ces dernières heures et la tendance semble se confirmer. Selon les informations de La Minute OM , c’est Mehdi Benatia qui va venir compléter l’organigramme de l’OM après le départ de Javier Ribalta. L’ancien international marocain a accepté et il ne reste plus que des détails administratifs à régler.

L’OM ne s’est pas intéressé à Maldini