Un joueur du PSG vers un transfert ? Jérôme Rothen le conseille pour son mercato

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a décidé de très peu recruter, avec seulement trois joueurs qui sont arrivés à la cour de Luis Enrique. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’y en a aucun qui a convaincu pour le moment et pour certains, on parle déjà d’un possible départ.
Seulement quelques semaines après avoir remporté la Ligue des Champions, le PSG a fait un choix assez surprenant. Héros de l’épopée européenne, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie et a finalement signé du côté de Manchester City. Pour le remplacer, les Parisiens sont allés chercher Lucas Chevalier, arrivé du LOSC contre une indemnité autour des 50M€.
« Chevalier ne doit pas quitter le Paris Saint-Germain dès la première année »
Le problème, c’est que le jeune gardien de but n’a pas du tout réussi à répondre aux attentes et a même été placé sur le banc par Luis Enrique, qui lui préfère Matveï Safonov. Pour certains, Lucas Chevalier devrait déjà quitter le PSG, mais ce n’est vraisemblablement pas l’avis de Jérôme Rothen. « Chevalier ne doit pas quitter le Paris Saint-Germain dès la première année. Il est assez intelligent pour se remettre en question et avancer, écouter son agent et ses parents pour faire une analyse de la situation actuelle » a expliqué l’ancien joueur parisien, dans son émission Rothen s’enflamme.
« Tu finis l'année comme ça, tu fais une super préparation cet été, en éliminant la pression de ton arrivée »
« Ça n’arrive pas à tous les joueurs d’arriver avec un statut particulier, dans un club qui t’achètes très cher et quelques semaines après tu perds ta place » a poursuivi Jérôme Rothen, au micro de RMC. « Il a perdu sa place parce que Safonov est meilleur que lui et il arrive même à hausser son niveau. Ça fait quatorze matchs qu’il regarde ses potes jouer (...) mais tu es aussi responsable de la situation. Tu finis l'année comme ça, tu fais une super préparation cet été, en éliminant la pression de ton arrivée. Son niveau n'a pas disparu ».