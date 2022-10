Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Sur le mercato, Campos a trop traîné cet été

Publié le 26 octobre 2022 à 06h00

Thomas Bourseau

Aurélien Tchouaméni aurait pu suivre les traces de Kylian Mbappé qui avait quitté l’AS Monaco pour le PSG. Finalement, et malgré une tentative de Luis Campos, le Français s’en est allé du côté du Real Madrid. La faute à une offre trop tardive du Parsi Saint-Germain.

À la mi-juin dernier, et au grand dam de Luis Campos, Aurélien Tchouaméni quittait l’AS Monaco pour rejoindre le Real Madrid. Pour rappel, le conseiller football du PSG qui travaillait sur ce dossier depuis plusieurs semaines échouait au même titre que Kylian Mbappé qui avait pourtant fait son maximum pour convaincre son compatriote français de snober le Real Madrid pour privilégier le PSG. « Kylian a décidé de rester au PSG, il savait que j’allais quitter Monaco et il voulait savoir si je pouvais aller au PSG. Mais il a compris et il est content pour moi ».

Campos et Galtier avaient fait le nécessaire pour Tchouaméni…

Le conseiller football du PSG aurait lui aussi bougé ses pions et notamment auprès de l’AS Monaco afin de boucler cette opération avant le Real Madrid. TMW a d’ailleurs fait savoir ces dernières heures que Luis Campos se serait mis d’accord avec l’ASM sur le montant du transfert. De son côté et ce bien qu’il n’avait pas été officiellement présenté comme nouvel entraîneur, Christophe Galtier se serait entretenu avec Aurélien Tchouaméni afin d’avoir son aval. Cependant, l’offre du PSG n’a pas eu le temps d’arriver sur les bureaux de la direction de l’AS Monaco puisque le Real Madrid s’était arrangé pour boucler au plus vite le recrutement de l’international français.

Mercato : Le PSG, un accident dans les plans de Lionel Messi ? https://t.co/Oe7F84rOeR pic.twitter.com/P1nL5dHsVT — le10sport (@le10sport) October 25, 2022

«Je suis très heureux d’être ici»