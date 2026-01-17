Transfert surprise : L’annonce qui fait trembler l’OM !

Axel Cornic

Comme l’été dernier, Pierre-Emile Højbjerg a une énorme cote sur le marché des transferts, notamment à l’étranger. C’est le cas en Serie A, puisque le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille serait la grande priorité de la Juventus, qui souhaite offrir des nouveaux renforts à Luciano Spalletti.

L’OM réussira-t-il à retenir ses meilleurs joueurs ? Après avoir résisté l’été dernier, la tâche pourrait bien devenir de plus en plus compliquées. Surtout parce qu’en Italie, la Juventus semble bien décidée à faire tout son possible pour arracher Pierre-Emile Højbjerg à Marseille.

« En ce moment, il n'est pas facile de renforcer un groupe de joueuses en pleine progression » Et les derniers mots des Bianconeri ne devraient pas vraiment rassurer l’OM au sujet de Højbjerg. « En ce moment, il n'est pas facile de renforcer un groupe de joueuses en pleine progression, qui cherche à obtenir des résultats » a expliqué ce samedi Giorgio Chiellini, sur DAZN.