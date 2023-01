Transfert - PSG : Campos va prendre une décision radicale sur le mercato

Hugo Chirossel

À la recherche d’une doublure fiable pour Mike Maignan, l’AC Milan serait intéressé par les services de Sergio Rico. Ce dernier est le troisième gardien du PSG, qui préférerait le conserver et se séparer de Keylor Navas. En revanche, le Costaricien, relégué au deuxième rang dans la hiérarchie des gardiens, semble avoir peu d’options pour son avenir, ce qui pourrait changer la donne.

Souvent blessé depuis le début de la saison, Mike Maignan inquiète l’AC Milan. À tel point que les Rossoneri sont à la recherche d’une doublure fiable, afin de palier à l’absence de l’international français. Dans cette optique, ils auraient un œil sur Sergio Rico, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG.

L’AC Milan s’intéresse à Rico

Le gardien espagnol âgé de 29 ans est revenu de son prêt à Majorque en fin de saison dernière. Mais alors que Gianluigi Donnarumma est désormais le seul titulaire du poste, Sergio Rico est troisième dans la hiérarchie, derrière l’Italien et Keylor Navas. Ce dernier était annoncé en partance pour Naples l’été dernier, mais son transfert ne s’était finalement pas concrétisé. Un départ du portier costaricien âgé de 36 ans et sous contrat jusqu’en juin 2024 est toujours d’actualité.

L’avenir de Rico lié à celui de Navas