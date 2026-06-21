Transfert historique au PSG : Fabrizio Romano confirme le verdict !

Pierrick Levallet

Le PSG pourrait bien frapper fort sur le mercato cet été. Le club de la capitale aurait des vues sur Michael Olise, qui brille avec l’équipe de France dans cette Coupe du monde 2026 après avoir fait sensation avec le Bayern Munich. Il a même été question d’un transfert historique pour le joueur de 24 ans. Mais Fabrizio Romano a confirmé le verdict pour l’international français.

Et si le PSG frappait une nouvelle fois très fort sur le mercato ? Après avoir déboursé 222M€ sur Neymar en 2017, le club de la capitale préparerait un très gros coup avec... Michael Olise ! Ces derniers temps, il a été question de faire de l’international français le joueur le plus cher de l’histoire. Seulement, les Rouge-et-Bleu ne seraient pas les seuls intéressés par la nouvelle sensation de l’équipe de France. Le Real Madrid garderait également un œil sur lui. Seulement, le Bayern Munich semble avoir déjà tranché pour son transfert.

Le Real Madrid dément son accord avec Michael Olise « Le Real Madrid voulait clarifier avec un communiqué public qu’ils n’ont fait aucune approche avec les agents de Michael Olise. La première partie concerne cela, et la seconde concerne sa relation avec le Bayern Munich. Comme quoi ils n’approcheront jamais le joueur avant d’approcher le club. Le Real Madrid dément tout simplement les rapports comme quoi ils ont un accord avec Michael Olise » a d’abord expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.