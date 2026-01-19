Transfert à l’OM : La réponse à 100M€ !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

L’OM explorerait une nouvelle piste menant à Lautaro Rivero, joueur de River Plate, où il a fait son retour après avoir été prêté à Central Cordoba. Âgé de 22 ans, le défenseur central a fait ses débuts avec la sélection argentine au mois d’octobre dernier et aurait une clause libératoire de 100M€.

Après Leonardo Balerdi, Geronimo Rulli et Facundo Medina, l’OM aurait un autre international argentin dans son viseur. D’après les informations d’El Crack Deportivo, le club marseillais suivrait de près Lautaro Rivero, joueur de River Plate, où il est sous contrat jusqu’en décembre 2028.

Des débuts avec l'Argentine au côté de Balerdi Âgé de 22 ans, le défenseur central a été appelé pour la première fois par Lionel Scaloni en sélection argentine au mois d’octobre dernier. Face à Porto Rico (0-6), Lautaro Rivero a même connu sa première sélection, disputant 45 minutes au côté du capitaine de l'OM, Leonardo Balerdi, titulaire lors de cette rencontre.