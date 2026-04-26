PSG - «Il doit aller tenter quelque chose ailleurs» : Raymond Domenech réclame le transfert de Lucas Chevalier !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Barré par la concurrence de Matvey Safonov qui ne compte plus lâcher la place dans les buts du PSG, Lucas Chevalier pourrait bien être contraint de partir à l'issue de la saison. Et pour Raymond Domenech, il s'agit même de la solution la plus logique désormais.

L'avenir de Lucas Chevalier pourrait être l'un des dossiers chauds lors du prochain mercato estival. Et pour cause, recruté pour 50M€, bonus compris, le portier français a déjà perdu sa place de titulaire au profit de Matvey Safonov. Et l'international russe donne satisfaction depuis qu'il a pris le pouvoir dans les buts du PSG. Une situation délicate pour Lucas Chevalier, surtout dans une année de Coupe du monde. Par conséquent, Raymond Domenech estime que l'ancien portier du LOSC doit partir lors du prochain mercato estival afin de retrouver une place de titulaire.

ℹ️ Où en est Chevalier ?



🧐 Sa situation ne l’enchante pas, mais selon ses proches, elle ne lui a ni plombé le moral, ni gangrené l’ambition.



🎙 « Il va bien moralement même si, de l’extérieur, la situation ne semble pas évidente, glisse un membre de son premier cercle. Il faut… pic.twitter.com/Lg8pRp97An — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) April 24, 2026

Domenech conseille à Chevalier de partir « Le problème avec un gardien de but, c'est qu'il n'y a qu'une place. Et il faut que l'autre soit mauvais pour à nouveau avoir une chance, et pour le moment, ce n'est pas le cas. Safonov a la confiance de ses défenseurs, ce que n'a pas Chevalier. Les défenseurs, quand ils le regardent, on sent une forme d'inquiétude », lâche l'ancien sélectionneur des Bleus sur le plateau de L'EQUIPE du Soir avant de poursuivre.