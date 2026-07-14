OM - «J’étais sur la liste des transferts» : 12 ans plus tard, Dimitri Payet balance sur son départ annulé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé à l’été 2013 en provenance du LOSC, Dimitri Payet aurait pu ne pas faire long feu à l’OM, où il a évolué pendant neuf ans et demi finalement. Après une première saison compliquée à Marseille, le Réunionnais avait été placé sur la liste des transferts et c’est Marcelo Bielsa qui l’a « sauvé ».

Après s’être révélé au FC Nantes et ses passages à l’ASSE puis au LOSC, Dimitri Payet prenait la direction de l’OM à l’été 2013. Une expérience qui aura duré neuf ans et demi, avec une parenthèse d’un an et demi à West Ham entre l’été 2015 et janvier 2017. Mais il aurait pu partir bien plus tôt, dès 2014, année où Marcelo Bielsa est devenu l’entraîneur de l’OM.

«C'est ce monsieur qui a mis son veto et a dit 'non, il va rester avec nous’» « On peut le dire, il m'a sauvé. J'étais, à l'époque, sur la liste des transferts après une première saison compliquée. Et c'est ce monsieur qui a mis son veto et a dit 'non, il va rester avec nous, parce que je compte sur lui'. Il ne me dit pas d'entrée qu'il va me positionner en numéro 10. Mais il y a ce match de préparation contre le Bayer Leverkusen, il me met en 10 et, à la fin du match, j'ai compris qu'il avait dit 'lui, il ne bougera pas d'ici' », a raconté Dimitri Payet, dans un entretien accordé à La Provence.