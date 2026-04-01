Mohamed Bouhafsi président de l'OM ? Il reçoit déjà son premier coup de pression !

C'est une information inattendue qui a été lâchée par Daniel Riolo sur le plateau de l'After Foot. Selon le journaliste de RMC, Mohamed Bouhafsi serait effectivement le mieux placé pour succéder à Pablo Longoria au poste de président de l'OM. Mais le journaliste de France Télévisions reçoit déjà un premier coup de pression.
Alors que Pablo Longoria a officialisé son départ de l'OM, Frank McCourt a récemment confirmé avoir lancé un processus de recrutement pour trouver un nouveau président. Et sur le plateau de l'After Foot lundi soir, Daniel Riolo a révélé le nom qui « circule le plus » à Marseille pour remplacer Pablo Longoria. Et il s'agit de Mohamed Bouhafsi. Une piste inattendue et qui fait débat. D'ailleurs, Florent Gautreau n'a pas manqué de prévenir son confrère sur ce qui pourrait l'attendre à l'OM.
Gautreau prévient Bouhafsi
« Ce qui va être important, c'est la structure de l'organigramme et de la gouvernance. Quel que soit le président, c'est quel directeur sportif avec lui à Marseille ? Parce que là, le point majeur dans l'organisation qui semblait se dessiner de manière un peu pérenne, c'est que Longoria devenait le président à part entière, ce qui n'a pas été tout le temps le cas, et qu'il trouve un vrai directeur sportif qui était Medhi Benatia. Là tu me dis Mohamed Bouhafsi, je te dis pas de problème et pourquoi pas, il pourrait très bien avoir les compétences », confie-t-il au micro de l'After Foot sur RMC, avant de poursuivre.
«A l'OM, si t’es mal entouré, la pression peut être dingue»
« L’envie, la foi, tout ce que tu veux. Mais ce qui va apporter derrière, c’est DS et entraîneur. Le trio qui est capital. À Marseille, il y a un truc, c’est une banalité, c’est la pression. Même Mohamed avec tout ce qu’il a vécu, la pression d’un président à l’OM si t’es mal entouré ou si t’as pas le bon DS, elle peut être dingue, c'est le feu (...) Je pense que le maillon fort de la chaîne entre le président et l'entraîneur, c'est le directeur sportif. Donc Mohamed Bouhafsi, même si c'est une excellente idée, même si elle est acceptée par le peuple marseillais, derrière si tu leur mets un DS bidon ou un excellent DS et que les recrues ça matche immédiatement avec un bon entraîneur, je pense qu'il peut vivre quelques moments sympas », ajoute Florent Gautreau.