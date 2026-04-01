Mohamed Bouhafsi président de l'OM ? Il reçoit déjà son premier coup de pression !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une information inattendue qui a été lâchée par Daniel Riolo sur le plateau de l'After Foot. Selon le journaliste de RMC, Mohamed Bouhafsi serait effectivement le mieux placé pour succéder à Pablo Longoria au poste de président de l'OM. Mais le journaliste de France Télévisions reçoit déjà un premier coup de pression.

Alors que Pablo Longoria a officialisé son départ de l'OM, Frank McCourt a récemment confirmé avoir lancé un processus de recrutement pour trouver un nouveau président. Et sur le plateau de l'After Foot lundi soir, Daniel Riolo a révélé le nom qui « circule le plus » à Marseille pour remplacer Pablo Longoria. Et il s'agit de Mohamed Bouhafsi. Une piste inattendue et qui fait débat. D'ailleurs, Florent Gautreau n'a pas manqué de prévenir son confrère sur ce qui pourrait l'attendre à l'OM.

🚨🔵⚪️ Quel président pour l'OM après le départ de Longoria ? @DanielRiolo : "Le nom qui circule le plus est celui de Mohamed Bouhafsi. Pour moi c'est un profil idéal" pic.twitter.com/P8CpCkVp9K — After Foot RMC (@AfterRMC) March 30, 2026

Gautreau prévient Bouhafsi « Ce qui va être important, c'est la structure de l'organigramme et de la gouvernance. Quel que soit le président, c'est quel directeur sportif avec lui à Marseille ? Parce que là, le point majeur dans l'organisation qui semblait se dessiner de manière un peu pérenne, c'est que Longoria devenait le président à part entière, ce qui n'a pas été tout le temps le cas, et qu'il trouve un vrai directeur sportif qui était Medhi Benatia. Là tu me dis Mohamed Bouhafsi, je te dis pas de problème et pourquoi pas, il pourrait très bien avoir les compétences », confie-t-il au micro de l'After Foot sur RMC, avant de poursuivre.