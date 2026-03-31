Mercato : Une destination surprenante pour Pablo Longoria après son départ de l’OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après six années passées à Marseille, Pablo Longoria a quitté l’OM la semaine dernière, les deux parties ayant officialisé la fin de leur collaboration. Reste à savoir quelle sera la suite pour le dirigeant espagnol, qui a vu un nouveau défi surprenant s’offrir à lui et des discussions en ce sens ont déjà eu lieu.

Dans un communiqué publié le lundi 23 mars dernier, l’OM a annoncé le départ de Pablo Longoria. Déjà déclassé et remplacé dans ses fonctions provisoirement par Alban Juster, celui qui a été président du club pendant cinq ans a été la principale victime de la crise traversée au cours du mois de février. Une « page importante et très significative de ma carrière », comme l’a confié le dirigeant espagnol dans un message publié sur LinkedIn.

L’OM cherche son prochain président : Après Bouhafsi, un nouveau candidat révélé dans la presse https://t.co/GA4PZK1tje — le10sport (@le10sport) March 31, 2026

« Je tourne la page sur ce chapitre avec respect, recul et gratitude » « Je tiens à remercier Frank McCourt pour la confiance qu’il m’a accordée et pour m’avoir donné l’opportunité de diriger cette institution au cours de ces années. Ces six années ont façonné ma compréhension du jeu. Le football, c’est aussi développer les talents, renforcer les structures, ouvrir de nouvelles voies et respecter l’identité de l’institution — y compris les personnes qui l’ont bâtie et lui ont donné tout son sens », ajoutait Pablo Longoria. « Je suis reconnaissant envers le football, envers Marseille et envers l’Olympique de Marseille pour la confiance qui m’a été accordée au cours de ces six saisons. Par-dessus tout, je suis reconnaissant envers toutes les personnes qui ont rendu ce parcours possible : les employés, les entraîneurs, les joueurs et les supporters. Je tourne la page sur ce chapitre avec respect, recul et gratitude. »