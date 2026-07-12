Mercato - Un nouveau phénomène au PSG : La presse italienne annonce un transfert inattendu !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Comme depuis plusieurs années, le PSG va tenter cet été de réaliser un mercato cohérent, et marqué par les arrivées de jeunes joueurs. Si récemment, le club parisien a recruté le jeune gardien italien Alessandro Longoni, Paris s’intéresserait de nouveau à un portier en la personne du Japonais Zion Suzuki, évoluant à Parme.

Le PSG semble vouloir accélérer au niveau de son mercato estival. Le club parisien a déjà enregistré une arrivée. Il y a quelques jours, le jeune Alessandro Longoni arrivait à Paris, libre de tout contrat après avoir été formé à l’AC Milan. Alors que Renato Marin a quant à lui été envoyé en prêt du côté du CD Nacional au Portugal, Longoni devrait occuper le rôle de troisième gardien au PSG la saison prochaine derrière Lucas Chevalier et Matvey Safonov, à moins que…

Le PSG s’intéresse à Zion Suzuki Ce dimanche, la Gazzetta Dello Sport lâche une petite bombe concernant ce poste de gardien du PSG. En effet, le quotidien italien révèle que le double champion d’Europe en titre s’est récemment penché sur le profil de Zion Suzuki. Âgé de 23 ans, le gardien de Parme s’est révélé aux yeux du monde cet été en disputant la Coupe du Monde avec le Japon.