Mercato - Un nouveau phénomène au PSG : La presse italienne annonce un transfert inattendu !

Comme depuis plusieurs années, le PSG va tenter cet été de réaliser un mercato cohérent, et marqué par les arrivées de jeunes joueurs. Si récemment, le club parisien a recruté le jeune gardien italien Alessandro Longoni, Paris s’intéresserait de nouveau à un portier en la personne du Japonais Zion Suzuki, évoluant à Parme.
Le PSG semble vouloir accélérer au niveau de son mercato estival. Le club parisien a déjà enregistré une arrivée. Il y a quelques jours, le jeune Alessandro Longoni arrivait à Paris, libre de tout contrat après avoir été formé à l’AC Milan. Alors que Renato Marin a quant à lui été envoyé en prêt du côté du CD Nacional au Portugal, Longoni devrait occuper le rôle de troisième gardien au PSG la saison prochaine derrière Lucas Chevalier et Matvey Safonov, à moins que…
Le PSG s’intéresse à Zion Suzuki
Ce dimanche, la Gazzetta Dello Sport lâche une petite bombe concernant ce poste de gardien du PSG. En effet, le quotidien italien révèle que le double champion d’Europe en titre s’est récemment penché sur le profil de Zion Suzuki. Âgé de 23 ans, le gardien de Parme s’est révélé aux yeux du monde cet été en disputant la Coupe du Monde avec le Japon.
Le Japonais n’est pas une priorité pour le moment
Selon la Gazzetta Dello Sport, Zion Suzuki ne constitue pas à ce jour une priorité au poste de gardien de but pour le PSG. Avec Lucas Chevalier et Matvey Safonov, Luis Enrique dispose déjà de deux portiers de haut niveau pour la saison prochaine. Cependant, toujours ouvert à l’arrivée de jeunes prometteurs, le club parisien a ajouté le Japonais à sa liste de joueurs à surveiller à l’avenir, et si la hiérarchie des gardiens venait à bouger à Paris, Zion Suzuki pourrait alors devenir une option crédible pour les champions d’Europe. Affaire à suivre alors que Parme évalue son talent à 30M€…