Mercato : Un duel au sommet attend déjà le PSG !

Axel Cornic

Considéré comme l’un des meilleurs gardiens de la planète, Mike Maignan fait les beaux jours de l’AC Milan, mais cela pourrait bientôt se terminer. La presse italienne évoque en effet un possible départ pour le portier de l’équipe de France, qui pourrait bien retrouver son club formateur du Paris Saint-Germain.

Quoi de mieux que le meilleur gardien français pour la meilleure équipe française ? Sorti par la petite porte en 2015, Mike Maignan a connu un énorme succès loin du PSG avec un titre de Ligue 1 en 2021 avec le LOSC, puis un Scudetto en Serie A sous les couleurs de l’AC Milan en 2022. Et presque dix ans après, il pourrait bien revenir...

Mercato : Le Qatar a tranché pour le boss du PSG https://t.co/HI4VycYPPR pic.twitter.com/JIsv52WlaZ — le10sport (@le10sport) April 24, 2024

Maignan de retour au PSG ?

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , le PSG a toujours gardé un œil sur l’évolution de Mike Maignan ces dernières années, encore plus depuis qu’il est devenu le gardien titulaire de l’équipe de France. Et ce dernier pourrait bien quitter l’AC Milan cet été, puisqu’il ne serait plus vraiment confiant en l’avenir du projet rossonero au cours des prochaines années.

Successeur de Neuer au Bayern Munich

Le PSG n’est toutefois pas seul, puisque le quotidien italien nous apprend que le Bayern Munich aurait également commencé à tisser sa toile autour de Mike Maignan, dont le contrat avec Milan court jusqu’en juin 2026. Pour les dirigeants bavarois, le Français serait le successeur idéal d’un Manuel Neuer, qui a fêté ses 38 ans le 27 mars dernier et qui est en fin de contrat dans un peu plus d’un an.