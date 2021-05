Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Au coeur des rumeurs, Luis Campos tape du poing sur la table !

Publié le 14 mai 2021 à 21h00 par Th.B.

Bien qu’il soit annoncé aux quatre coins de l’Europe et notamment au Real Madrid pour occuper la position de consultant, Luis Campos n’a toujours pas décidé de quoi sera fait son avenir comme il l’a fait savoir ce vendredi tout en niant une imminente collaboration avec Gérard Lopez.

L’OM, Manchester United, la Juventus ou encore le Real Madrid ? Depuis son départ du LOSC, Luis Campos est lié aux plus grands clubs d’Europe. Comme le10sport.com vous l’assurait en février dernier, il ne faut pas compter sur une arrivée de l’ancien recruteur du LOSC et de l’AS Monaco notamment puisqu’il n’y avait eu et n’a toujours aucun contact entre le clan Campos et l’OM. Ce vendredi, L’Équipe a évoqué une potentielle venue du Portugais au Real Madrid, compte tenu de sa bonne relation avec le président Florentino Pérez, dans un rôle de consultant. Témoignant des multiples rumeurs circulant à son sujet, dont celles l’envoyant à Southampton, au Genoa et au FC Valence, Luis Campos est sorti du silence ce vendredi soir.

«Je n'ai encore pris aucune décision quant à mon avenir professionnel»