Mercato - RC Lens : Un départ surprise est annoncé !

Amadou Diawara

Ce jeudi après-midi, le RC Lens a officialisé un nouveau départ. En effet, les Sang-et-Or ont résilié le contrat de Wuilker Farinez. Arrivé à Lens lors de l'été 2020, le gardien vénézuélien de 25 ans avait encore six mois d'engagement. Une décision prise conjointement, comme annoncé par le club nordique.

Après avoir passé trois saisons et demie au RC Lens, Wuilker Farinez vient de claquer la porte. En effet, les Sang-et-Or ont annoncé le départ du gardien vénézuélien de 25 ans ce jeudi après-midi. Les deux parties ayant décidé de résilier leur contrat six mois avant la fin de leur engagement.

«Wuilker Farinez n’est plus un joueur Sang et Or»

« Arrivé au club en juillet 2020, Wuilker Farinez n’est plus un joueur Sang et Or. Le portier international vénézuélien a été libéré des six derniers mois de son contrat, après des échanges teintés de respect. Cette décision, prise conjointement, répond à un double objectif, faciliter d’une part la recherche d’un nouveau défi sportif à la hauteur de la détermination de Wuilker et d’autre part, pour le club, de s’inscrire dans la réglementation en matière d’inscription de joueurs extra-communautaires » , a communiqué le RC Lens sur son site officiel.

«Il a été libéré des six derniers mois de son contrat»