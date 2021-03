Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une vente à 9M€ est programmée !

Publié le 12 mars 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Prêté par le PSG depuis l’été dernier à Fulham, Alphonse Areola devrait être définitivement recruté par le club londonien lors du prochain mercato si ce dernier se maintient en Premier League.

« Mon avenir ? Je ne sais pas. Mon principal objectif est d’aider l’équipe. Après, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend du PSG, de l’entraîneur. Nous devons rester concentrés sur se maintenir en Premier League et après, nous parlerons », indiquait récemment Alphonse Areola au micro de Canal + sur son avenir avec le PSG, où il est encore sous contrat jusqu’en juin 2023. Actuellement prêté du côté de Fulham avec une option d’achat fixée à 9M€, Areola retrouve des couleurs et du temps de jeu en Premier League. Et son avenir devrait d’ailleurs ne plus passer par le PSG…

Fulham compte recruter Areola