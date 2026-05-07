Mercato - PSG : Un gros joueur suggéré sur RMC pour remplacer Marquinhos l’année prochaine !

Malgré un contrat qui court jusqu'en 2028 avec le PSG, Marquinhos pourrait être poussé au départ lors du prochain mercato estival. C'est en tout ce qu'imagine Daniel Riolo, le célèbre consultant de l'After Foot, qui a d'ailleurs évoqué le profil d'un autre défenseur central de renom pour assurer sa succession au PSG la saison prochaine.
Présent au PSG depuis 2013, Marquinhos (31 ans) est-il en train de vivre son ultime saison du côté du Parc des Princes ? Déjà annoncé sur le départ il y a un an, le défenseur central brésilien continue de faire l'objet de certaines rumeurs, et notamment de la part de Daniel Riolo. Le consultant de l'After Foot sur RMC a évoqué le cas Marquinhos mardi soir après la qualification d'Arsenal en finale de la Ligue des Champions, et Riolo aimerait d'ailleurs beaucoup voir débarquer un joueur des Gunners au PSG pour remplacer Marquinhos.
Riolo verrait bien Gabriel au PSG
Daniel Riolo apprécie fortement le profil de Gabriel, le défenseur central brésilien d'Arsenal, et a subtilement suggéré mardi soir qu'il aimerait beaucoup l'avoir au PSG l'an prochain après Marquinhos qu'il voit partant cet été : « Gabriel, c’est lui le patron, le taulier, l’homme solide, le roc. Est-ce que le PSG ne pas va pas avoir besoin d’un défenseur central l’année prochaine ? Parce que Marquinhos va arrêter. Il va peut-être falloir un défenseur central non ? », a indiqué Riolo.
« Je vois Marquinhos rester encore quelques années... »
Lucas Moura, grand ami de Marquinhos durant cinq ans au PSG, a lui aussi évoqué l'avenir de son compatriote brésilien dans les colonnes de L'EQUIPE : « Même s'il est de Corinthians, il pourrait finir avec moi, au São Paulo FC (rires). Plus sérieusement, il n'a que 31 ans, et selon moi il a encore beaucoup de choses à donner. Il est au top physiquement. Je le vois rester encore quelques années à Paris et battre des records. Ça va dépendre de son état d'esprit et de sa volonté de rejouer au Brésil, mais physiquement il peut très bien s'inspirer de Thiago Silva et jouer jusqu'à 40 ans. Il est privilégié physiquement. Il a de la chance », a indiqué Lucas. Reste donc à savoir de quoi sera fait l'avenir de Marquinhos...