Mercato - PSG : Un gros joueur suggéré sur RMC pour remplacer Marquinhos l’année prochaine !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré un contrat qui court jusqu'en 2028 avec le PSG, Marquinhos pourrait être poussé au départ lors du prochain mercato estival. C'est en tout ce qu'imagine Daniel Riolo, le célèbre consultant de l'After Foot, qui a d'ailleurs évoqué le profil d'un autre défenseur central de renom pour assurer sa succession au PSG la saison prochaine.

Présent au PSG depuis 2013, Marquinhos (31 ans) est-il en train de vivre son ultime saison du côté du Parc des Princes ? Déjà annoncé sur le départ il y a un an, le défenseur central brésilien continue de faire l'objet de certaines rumeurs, et notamment de la part de Daniel Riolo. Le consultant de l'After Foot sur RMC a évoqué le cas Marquinhos mardi soir après la qualification d'Arsenal en finale de la Ligue des Champions, et Riolo aimerait d'ailleurs beaucoup voir débarquer un joueur des Gunners au PSG pour remplacer Marquinhos.

Riolo verrait bien Gabriel au PSG Daniel Riolo apprécie fortement le profil de Gabriel, le défenseur central brésilien d'Arsenal, et a subtilement suggéré mardi soir qu'il aimerait beaucoup l'avoir au PSG l'an prochain après Marquinhos qu'il voit partant cet été : « Gabriel, c’est lui le patron, le taulier, l’homme solide, le roc. Est-ce que le PSG ne pas va pas avoir besoin d’un défenseur central l’année prochaine ? Parce que Marquinhos va arrêter. Il va peut-être falloir un défenseur central non ? », a indiqué Riolo.