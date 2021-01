Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, avenir... Le gros coup de gueule de Pochettino !

Publié le 31 janvier 2021 à 3h30 par A.M.

Alors que se sortie sur le Real Madrid a fait grandement parler, Mauricio Pochettino a tenu à remettre les choses au clair.

Très disponible pour les médias, notamment en Espagne, depuis son arrivée au PSG, Mauricio Pochettino a notamment accordé une interview à Marca dans laquelle il a évoqué ses aspirations pour le futur. Notamment celle d'entraîner le Real Madrid : « En tant que joueur, j'ai eu l'occasion de signer pour Madrid, mais pour une raison quelconque, cela ne s'est pas produit. Et quand j'ai rejoint l'Espanyol pour la première fois en 1994, avec Camacho, il m'a toujours parlé de la culture, de la mentalité, de ce que signifiait faire partie d'une famille comme le Real Madrid. Ses paroles sont toujours restées en moi. Puis plus tard quand j'ai discuté avec Alfredo di Stéfano. En vieillissant, l'influence de Camacho a vraiment commencé à s’imposer. Il représentait les valeurs de Madrid, l'âme du club… C'était toujours mon objectif de pouvoir un jour jouer pour le Real Madrid et quand on ne réalise pas un rêve, vous dites: 'Eh bien, écoutez, un jour j'aimerais entraîner le Real Madrid' - après l'Espanyol. Et pourquoi pas un jour entraîner l'Argentine, parce que je suis né avec le drapeau argentin sur la poitrine. Ce sont les deux choses dans le football que je voudrais réaliser ». Et cette déclaration sur son rêve d'entraîner le Real Madrid a rapidement fait polémique.

«Pour l'instant je suis là, un jour peut-être à la tête de la sélection mais ça n'enlève pas mon plaisir d'être ici»