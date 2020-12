Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé… Le terrible pressentiment du PSG !

Publié le 3 décembre 2020 à 21h45 par T.M.

Si Leonardo est engagé dans une vaste opération de prolongations avec notamment celle de Neymar et de Kylian Mbappé, au PSG, on redouterait le pire.

Neymar et Kylian Mbappé sont encore sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG. Toutefois, pour éviter de se retrouver une position délicate dans les prochains mois et éviter un départ de ses stars, Leonardo cherche depuis plusieurs semaines désormais à prolonger le Français et le Brésilien. Si cela semble bien engagé pour Neymar, en ce qui concerne Mbappé, la possibilité de le voir partir, notamment pour le Real Madrid, serait bel et bien réelle. Néanmoins, au PSG, on refuserait d’abandonner, bien qu’on serait de plus en plus pessimiste.

