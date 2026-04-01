Mercato - PSG : Le transfert d’un attaquant est annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le prochain mercato estival promet déjà d'être relativement agité du côté du PSG, et notamment dans le sens des départs. Plusieurs éléments indésirables devraient être poussés vers la sortie, et c'est notamment le cas de cet attaquant sous contrat avec le PSG et qui affole déjà plusieurs prétendants à l'étranger. Explications.

À quoi faut-il s'attendre de la part du PSG sur le marché des transferts cet été ? Plusieurs feuilletons font actuellement couler beaucoup d'encre dans le sens des départs, comme Lucas Chevalier qui a perdu sa place de titulaire depuis de nombreuses semaines ou encore Senny Mayulu qui ne parvient pas à trouver un accord pour sa prolongation de contrat. Mais le PSG devra également gérer un cas un peu plus particulier, puisqu'il s'agit d'un de ses joueurs qui ne joue plus au Parc des Princes depuis plus d'un an : Randal Kolo Muani (27 ans), actuellement prêté à Tottenham.

Mercato - PSG : Le clash qui lui a coûté sa signature à Paris, il signera finalement à l'OM ! https://t.co/vT5gp4t09q — le10sport (@le10sport) March 31, 2026

La Juve à fond sur lui ? Selon les dernières révélations de Fabrizio Romano sur sa chaine Youtube, le transfert définitif de Kolo Muani ne fait pas l'ombre d'un doute cet été au PSG, d'autant que la Juventus souhaite le récupérer après l'avoir eu en prêt la saison dernière : « Je vous confirme ce que je vous disais concernant Randal Kolo Muani. Du côté de Randal Kolo Muani, le joueur continue de pencher fortement pour la Juventus. Kolo Muani reçoit également d’autres propositions. Concernant Kolo Muani, par exemple, plusieurs clubs sont intéressés, non seulement en Europe, mais aussi des clubs prêts à débourser des sommes importantes pour le faire partir hors d’Europe. Je m'arrêterai là pour l'instant, mais d'un point de vue purement financier, je tiens à souligner ce que j'ai pu constater, à savoir que Kolo Muani est également courtisé à l'étranger avec des salaires très élevés, mais Randal Kolo Muani souhaite attendre la Juventus. Randal Kolo Muani, après un été compliqué en 2025 où l'opération a finalement échoué, la Juve a pris Openda – nous nous souvenons tous de ce qui s'est passé dans ce cas-là. Kolo Muani a apprécié que la Juve revienne vers lui en janvier, qu'elle le courtise à nouveau », affirme le journaliste spécialisé sur le mercato.