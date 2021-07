Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Kylian Mbappé précipité par Al-Khelaïfi ?

Publié le 3 juillet 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Même si Kylian Mbappé semble vouloir rester au PSG cette saison, l’évolution de ses rapports avec Nasser Al-Khelaïfi pourraient finalement avoir un impact sur son avenir.

Le 6 juin dernier, dans un large entretien accordé à L’Equipe , Nasser Al-Khelaïfi adressait un message très clair à Kylian Mbappé en lui expliquant qu’il n’avait pas à réclamer des garanties sur le recrutement estival du PSG : « S’il veut décider de qui on recrute ou pas, ça, ce n'est pas possible. Je répète, c'est un garçon super, je suis sûr qu'il dit ça car il veut une meilleure équipe pour gagner la C1 », confiait Al-Khelaïfi. Et ce discours n’a visiblement pas plu à l’attaquant du PSG…

Mbappé agacé par Al-Khelaïfi ?

En effet, comme l’a annoncé Le Parisien vendredi dans ses colonnes, Kylian Mbappé n’aurait que très peu apprécié cette sortie médiatique très remarquée du président du PSG à son égard. Et ce malaise pourrait considérablement dégrader leur relation, qui était jusqu’ici très bonne, jusqu’à éventuellement inciter Mbappé à revoir sa position quant à son futur au PSG.