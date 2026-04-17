Mercato - PSG : «C’est cuit» pour Lucas Chevalier ? L’annonce qui ne risque pas de le rassurer !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG en provenance du LOSC pour 40M€ l'été dernier, Lucas Chevalier a peu à peu été relégué au statut de doublure derrière Matvey Safonov qui enchaine les performances XXL avec le club de la capitale. Et Jérôme Alonzo laisse d'ailleurs craindre le pire dans son analyse au sujet de l'avenir de Chevalier au PSG...

Lucas Chevalier (24 ans) a-t-il encore un avenir au PSG où son contrat court jusqu'en 2030 ? Présenté comme le digne successeur de Gianluigi Donnarumma au moment de son arrivée dans la capitale l'été dernier pour 40M€ (en provenance du LOSC), le gardien de l'équipe de France a eu beaucoup de mal à trouver ses marques au club. Résultat des courses : depuis plusieurs mois maintenant, c'est le Russe Matvey Safonov qui brille en tant que gardien titulaire au PSG, et Chevalier doit se contenter d'un statut de doublure de luxe, sans temps de jeu...

Mercato - PSG : Une vengeance à 50M€ se prépare au FC Barcelone ? https://t.co/pP972dnkZX — le10sport (@le10sport) April 16, 2026

Alonzo bluffé par Safonov Et la situation ne risque pas de s'améliorer vu les excellentes performances récentes de Safonov en Ligue des Champions comme l'a décrypté Jérôme Alonzo, ancien gardien du PSG, sur RMC : « Il n'est pas loin de me bluffer. Il me fait penser aux jeux vidéo quand tu passes les paliers. Jusqu'où? Avec son match, j'ai un début de réponse. C'est quelqu'un qui a gagné sa place en Ligue 1. Mais on se posait la question: est-ce qu'il peut nous faire une Donnarumma en Ligue des champions? Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il a un style bien particulier. Dans les airs, il prend des risques (...) Il s'est construit avec ce style: avec ses grandes qualités et ses quelques défauts. Mentalement, c'est incroyable. Dans la tempête hier, il était d'un calme! Avoir un gardien comme ça, ça rend les défenseurs meilleurs », indique Alonzo, avant d'évoquer l'avenir très incertain de Lucas Chevalier au PSG.