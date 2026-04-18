Mercato - PSG - Arsenal à fond sur Kvaratskhelia : La presse est unanime sur l’issue du dossier !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en forme olympique avec le PSG, Khvicha Kvaratskhelia serait sur les tablettes d’Arsenal qui rêverait de recruter l’attaquant géorgien lors du prochain mercato estival. Toutefois, à en croire les dernières tendances dégagées dans la presse, hors de question pour le PSG de laisser partir son numéro 7 chez les Gunners cet été.

Sous contrat jusqu’en juin 2029 avec le PSG qu’il avait rejoint en janvier 2025 pour 80M€ en provenance de Naples, Khvicha Kvaratskhelia (25 ans) intéresserait fortement Arsenal qui serait en quête de sang neuf en attaque pour le prochain mercato. Mais difficile d’imaginer l’attaquant géorgien changer d’air cet été, et les journalistes spécialisés sur le mercato affirment d’ailleurs à l’unanimité que le PSG n’acceptera de laisser partir Kvaratskhelia à Arsenal.

Mercato - PSG : «C’est lui qui voulait partir», Emmanuel Petit rétablit la vérité sur le départ de Mbappé ! https://t.co/SfOHZJVDrn — le10sport (@le10sport) April 17, 2026

« Je m’attends à ce qu’il reste au PSG » David Ornstein l’a récemment expliqué pour The Athletic : « Y a-t-il une part de vérité dans les rumeurs concernant un transfert de Kvara à Arsenal ? Tout le monde adore Khvicha Kvaratskhelia, mais je m'attends à ce qu'il reste au Paris Saint-Germain. Il semble extrêmement heureux là-bas, et le club est assurément très satisfait de lui. Je ne pense pas qu'Arsenal, ni aucun autre club, ait la moindre chance pour le moment », a expliqué le journaliste. Et il n'est pas le seul à avoir cette version pour l'avenir de Khvicha Kvaratskhelia au PSG.