Mercato - PSG - Arsenal à fond sur Kvaratskhelia : La presse est unanime sur l’issue du dossier !

Actuellement en forme olympique avec le PSG, Khvicha Kvaratskhelia serait sur les tablettes d’Arsenal qui rêverait de recruter l’attaquant géorgien lors du prochain mercato estival. Toutefois, à en croire les dernières tendances dégagées dans la presse, hors de question pour le PSG de laisser partir son numéro 7 chez les Gunners cet été.
Sous contrat jusqu’en juin 2029 avec le PSG qu’il avait rejoint en janvier 2025 pour 80M€ en provenance de Naples, Khvicha Kvaratskhelia (25 ans) intéresserait fortement Arsenal qui serait en quête de sang neuf en attaque pour le prochain mercato. Mais difficile d’imaginer l’attaquant géorgien changer d’air cet été, et les journalistes spécialisés sur le mercato affirment d’ailleurs à l’unanimité que le PSG n’acceptera de laisser partir Kvaratskhelia à Arsenal.
« Je m’attends à ce qu’il reste au PSG »
David Ornstein l’a récemment expliqué pour The Athletic : « Y a-t-il une part de vérité dans les rumeurs concernant un transfert de Kvara à Arsenal ? Tout le monde adore Khvicha Kvaratskhelia, mais je m'attends à ce qu'il reste au Paris Saint-Germain. Il semble extrêmement heureux là-bas, et le club est assurément très satisfait de lui. Je ne pense pas qu'Arsenal, ni aucun autre club, ait la moindre chance pour le moment », a expliqué le journaliste. Et il n'est pas le seul à avoir cette version pour l'avenir de Khvicha Kvaratskhelia au PSG.
« Le PSG n’a aucune intention d’entamer des négociations »
Son confrère Fabrizio Romano a affiché un discours similaire sur sa chaine Youtube quant à l’avenir de Kvaratskhelia : « Des rumeurs circulent à nouveau sur l’intérêt d’Arsenal. Mais ma position est très claire : le PSG n’a aucune intention d’entamer des négociations concernant Kvaratskhelia cet été. Ils l’adorent son attitude, son professionnalisme, sa régularité. Et n’oubliez pas qu’il est arrivé de Naples il y a seulement 14 mois, en janvier 2025. Le PSG souhaite donc profiter de lui encore longtemps. Bien sûr, on s’attend à ce qu’Arsenal renforce son attaque – peut-être avec un attaquant, peut-être avec un ailier – mais pas avec Kvaratskhelia. Il n’y a rien de concret entre Arsenal et le PSG à ce sujet », a expliqué Romano. Voilà qui est clair…