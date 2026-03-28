Mercato - OM : Un joueur «poussé vers la sortie» ? Il dévoile la vérité sur son transfert

Alexis Brunet

Dernièrement, il est arrivé à l’OM de réaliser des jolis coups sur le marché des transferts. Plusieurs rumeurs ont affirmé que le club phocéen avait réalisé une bonne opération en mettant la main sur un joueur qui était poussé vers la sortie. Ce dernier est sorti du silence pour livrer sa vérité sur cette affaire.

Actuellement troisième de Ligue 1 avec deux points d’avance sur l’OL et Lille, l’OM n’a plus que le championnat à jouer en cette fin de saison. Les Marseillais espèrent donc conserver cette place directement qualificative pour la Ligue des champions, mais cela ne sera pas facile. Pour y arriver, la direction phocéenne a décidé de faire quelques ajustements lors du mercato hivernal.

🚨Quinten Timber sur le match et les objectifs de fin de saison :



« On est tombés sur une bonne équipe. Globalement, j’ai le sentiment que c’était un bon match entre les deux équipes.



Le podium est encore entre nos mains, et on a un gros rendez-vous à Monaco la semaine… pic.twitter.com/ADLAjlZUgA — Foot Marseille (@FootMarseille) March 22, 2026

« Non, je n’ai pas l’impression d’avoir été poussé vers la sortie » Parmi les joueurs qui ont rejoint l’OM lors du mercato hivernal, on peut notamment citer Quinten Timber, qui est arrivé en provenance du Feyenoord. Lorsqu’il a rejoint Marseille, plusieurs rumeurs ont affirmé que le milieu de terrain avait été poussé vers la sortie pour le club néerlandais. Cela n’est pas vrai pour le joueur de Habib Beye, qui s’est exprimé pour VoetbalPrimeur. « Le Feyenoord a été très important pour moi, en tant que personne et en tant que footballeur. Bien sûr, je tiens à faire mes adieux au club et aux supporters. Une fois à Marseille, j’ai rapidement tourné la page. Quand je pense au Feyenoord maintenant, je n’ai que des bons souvenirs. Pour moi, le sentiment dominant est simplement la gratitude pour le temps que j’ai pu vivre au Feyenoord, avec tout le monde, avec les personnes que j’ai rencontrées là-bas. Et aussi avec Robin van Persie, l’entraîneur. Non, je n’ai pas l’impression d’avoir été poussé vers la sortie. »