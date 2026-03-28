Mercato - OM : Un joueur «poussé vers la sortie» ? Il dévoile la vérité sur son transfert

Dernièrement, il est arrivé à l’OM de réaliser des jolis coups sur le marché des transferts. Plusieurs rumeurs ont affirmé que le club phocéen avait réalisé une bonne opération en mettant la main sur un joueur qui était poussé vers la sortie. Ce dernier est sorti du silence pour livrer sa vérité sur cette affaire.
Actuellement troisième de Ligue 1 avec deux points d’avance sur l’OL et Lille, l’OM n’a plus que le championnat à jouer en cette fin de saison. Les Marseillais espèrent donc conserver cette place directement qualificative pour la Ligue des champions, mais cela ne sera pas facile. Pour y arriver, la direction phocéenne a décidé de faire quelques ajustements lors du mercato hivernal.
« Non, je n’ai pas l’impression d’avoir été poussé vers la sortie »
Parmi les joueurs qui ont rejoint l’OM lors du mercato hivernal, on peut notamment citer Quinten Timber, qui est arrivé en provenance du Feyenoord. Lorsqu’il a rejoint Marseille, plusieurs rumeurs ont affirmé que le milieu de terrain avait été poussé vers la sortie pour le club néerlandais. Cela n’est pas vrai pour le joueur de Habib Beye, qui s’est exprimé pour VoetbalPrimeur. « Le Feyenoord a été très important pour moi, en tant que personne et en tant que footballeur. Bien sûr, je tiens à faire mes adieux au club et aux supporters. Une fois à Marseille, j’ai rapidement tourné la page. Quand je pense au Feyenoord maintenant, je n’ai que des bons souvenirs. Pour moi, le sentiment dominant est simplement la gratitude pour le temps que j’ai pu vivre au Feyenoord, avec tout le monde, avec les personnes que j’ai rencontrées là-bas. Et aussi avec Robin van Persie, l’entraîneur. Non, je n’ai pas l’impression d’avoir été poussé vers la sortie. »
« Il était temps de passer à autre chose »
Quinten Timber ne garde donc aucune rancœur contre le Feyenoord Rotterdam. Pour le milieu de terrain, il était tout simplement venu le moment de tenter une expérience à l’étranger et l’opportunité OM s’est présentée à lui. « Après des moments formidables, des trophées et des épreuves, il était temps de passer à autre chose. Le chapitre Feyenoord est clos. Je suis croyant et cette épreuve m’a permis d’en tirer des leçons et de grandir. Pour mon développement personnel, en tant qu’être humain et en tant que joueur. Je suis fier d’être resté fidèle à moi-même à cette époque. J’avais besoin de ce fardeau, pour ainsi dire, pour tenter ma chance à l’étranger. » Voilà qui est clair.