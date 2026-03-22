Mercato - OM : Un immense crack est invité à fuir Marseille !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sur le mercato, l'OM s'est montré particulièrement actif ces derniers mois, mais tous les choix n'ont pas forcément été payants. A tel point que désormais, certains joueurs se voient conseiller de ne pas rejoindre le club phocéen en prenant pour exemple plusieurs dossiers mal gérés.

Lors du mercato d'hiver, l'OM a obtenu le prêt d'Ethan Nwaneri en provenance d'Arsenal. Un très joli coup sur le papier qui tourne pourtant au fiasco, notamment à cause du départ de Roberto De Zerbi. Une situation qui fait parler en Angleterre surtout au moment où les Gunners pourraient également être tentés de prêter le nouveau crack Max Dowman. Et pour Mick Brown, ancien recruteur de Manchester United, recommande à Arsenal de ne pas faire la même erreur qu'avec Ethan Nwaneri.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Ethan Nwaneri, prêté par Arsenal, voit son temps de jeu diminuer à Marseille et inquiète déjà en Angleterre. @ttindia évoque même un possible départ définitif cet été si une offre jugée intéressante arrivait sur la table des dirigeants londoniens.#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/eaXRHfV3hC — Foot Marseille (@FootMarseille) March 11, 2026

Le cas Nwaneri fait parler en Angleterre « Je pense qu'Arteta doit tirer des leçons de la situation d'Ethan Nwaneri. Il était, et reste, un joueur très prometteur, mais il n'a pas pu obtenir de temps de jeu à Arsenal. C’était une décision difficile pour Arsenal de le prêter, et je pense qu’ils ont fait une erreur en l’envoyant en France à Marseille où cela n’a pas fonctionné », confie-t-il auprès de Football Insider, avant de poursuivre.