Mercato - OM : Un immense crack est invité à fuir Marseille !

Sur le mercato, l'OM s'est montré particulièrement actif ces derniers mois, mais tous les choix n'ont pas forcément été payants. A tel point que désormais, certains joueurs se voient conseiller de ne pas rejoindre le club phocéen en prenant pour exemple plusieurs dossiers mal gérés.
Lors du mercato d'hiver, l'OM a obtenu le prêt d'Ethan Nwaneri en provenance d'Arsenal. Un très joli coup sur le papier qui tourne pourtant au fiasco, notamment à cause du départ de Roberto De Zerbi. Une situation qui fait parler en Angleterre surtout au moment où les Gunners pourraient également être tentés de prêter le nouveau crack Max Dowman. Et pour Mick Brown, ancien recruteur de Manchester United, recommande à Arsenal de ne pas faire la même erreur qu'avec Ethan Nwaneri.
Le cas Nwaneri fait parler en Angleterre
« Je pense qu'Arteta doit tirer des leçons de la situation d'Ethan Nwaneri. Il était, et reste, un joueur très prometteur, mais il n'a pas pu obtenir de temps de jeu à Arsenal. C’était une décision difficile pour Arsenal de le prêter, et je pense qu’ils ont fait une erreur en l’envoyant en France à Marseille où cela n’a pas fonctionné », confie-t-il auprès de Football Insider, avant de poursuivre.
Arsenal va devoir réfléchir pour Dowman
« Nwaneri est entré dans l'équipe d'Arsenal comme remplaçant à plusieurs reprises, mais il n'a jamais été assez bon pour être titulaire. Il avait besoin de temps de jeu, a finalement été prêté et maintenant c'est une période difficile pour lui là-bas. Pour Dowman, Arsenal doit se demander comment éviter de commettre les mêmes erreurs. Comment peuvent-ils lui permettre de jouer plus régulièrement pour favoriser son développement ? C’est tellement difficile dans le football de gérer des joueurs de cet âge qui sont des talents très prometteurs, quand on a déjà des joueurs à leur poste », ajoute Mick Brown.