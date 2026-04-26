Mercato - OM : Mason Greenwood, ces indices qui indiquent déjà qu’il ne viendra pas au Paris FC ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Promu l'année dernière, le Paris FC réalise une première saison dans l'élite plutôt convaincante. Le club de la capitale a bâti un projet intéressant qui pourrait bien lui permettre de s'inscrire dans la durée en Ligue 1. Pour son effectif, le club parisien pourrait miser sur de jolis noms en vue du prochain mercato. Mason Greenwood, lui, est ciblé par les rumeurs de départ à l'OM mais il y aurait peu de chances de le voir au PFC.

Recruté à l'OM en 2024, Mason Greenwood n'a pas mis longtemps avant de s'imposer comme l'un des meilleurs joueurs du championnat de France. L'attaquant anglais a fait parler ses qualités sur le terrain sans pour autant parvenir à donner une dynamique très positive à son club. Son départ cet été est évoqué avec de plus en plus d'insistance et a priori, il ne devrait pas prendre la direction du Paris FC malgré certaines rumeurs.

Transfert de Greenwood : Voilà le prix que l'OM peut réclamer cet été ! https://t.co/MqMb81psmk — le10sport (@le10sport) April 26, 2026

Le Paris FC prépare son mercato Tout nouveau promu en Ligue 1, le Paris FC sera toujours dans l'élite la saison prochaine. Le club croit en ses chances de pouvoir s'installer durablement à ce niveau de compétition et pour son mercato estival, les dirigeants pourraient partir sur du lourd. En Ligue 1, sur le banc des départs cet été, Mason Greenwood pourrait être concerné. Mais d'après L'Equipe, le Paris FC ne risque pas de s'aventurer sur ce dossier étant donné la valeur du joueur et les objectifs du club qui ne correspondent pas forcément. En effet, le club parisien aurait entre 35M€ et 50M€ de budget pour le recrutement cet été et cherche à recruter plusieurs joueurs, dont un attaquant de pointe et un défenseur central.