Mercato - OM : Les vacances d'un joueur sont gâchées... à cause d'un accord inventé à Marseille !

C'est une anecdote assez surprenante. Un joueur a effectivement révélé qu'il avait appris par le passé qu'un accord avec l'OM avait été révélé dans les médias. Alors en vacances, il n'avait d'ailleurs pas tardé à réagir.
Pendant de nombreuses années, l'OM a tenté de récupérer les meilleurs joueurs de Ligue 1. Ainsi, en 2016, alors qu'il évolue à Montpellier, le nom de Bryan Dabo revient avec insistance du côté du club phocéen. Cependant, c'est bien à l'ASSE qu'il va signer. Et pour cause, il n'y avait visiblement rien avec l'OM, à tel point qu'il a tout appris dans la presse comme il le raconte.
Bryan Dabo raconte une incroyable anecdote
« Je sors d’une assez bonne saison en ayant mis sept-huit buts en jouant à plusieurs postes sous Rolland Courbis. Loulou (Nicollin) me dit : "Tu veux faire quoi ?" Je lui dis : "vous voulez que je fasse quoi ? Parce que moi je suis marseillais j’ai envie d’aller à l’OM !" Il me dit : "ok pas de problèmes si y a quelque chose on se tient au courant. " Je suis en vacances à Marbella avec Geoffrey Kondogbia, Serge Aurier et Layvin Kurzawa. Je me lève et Layvin me dit : "Félicitations c’est marqué partout que t’as signé à l’OM !" Je vois 30 appels en absence ! », lance-t-il au micro de l’After Foot sur RMC.
«Labrune avait dit qu’il y avait un accord entre eux et moi»
« En fait, Labrune avait dit qu’il y avait un accord entre eux et moi alors que le seul club qui avait un intérêt c’était Saint-Etienne. J’avais déjà rencontré Christophe Galtier et ça faisait quatre-cinq mois qu’il voulait que je signe au club. J’arrivais à terme de mon contrat mais j’avais donné ma parole à Loulou et Laurent que quoi qu’il arrive, je ne signerais pas dans un autre club sans que Montpellier touche pour un transfert. C’est normal je suis arrivé à 13 ans et j’en repartais à 24. Ça aurait été dégueulasse de partir gratuitement du MHSC », ajoute Bryan Dabo.