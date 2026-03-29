Mercato - OM : Les vacances d'un joueur sont gâchées... à cause d'un accord inventé à Marseille !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une anecdote assez surprenante. Un joueur a effectivement révélé qu'il avait appris par le passé qu'un accord avec l'OM avait été révélé dans les médias. Alors en vacances, il n'avait d'ailleurs pas tardé à réagir.

Pendant de nombreuses années, l'OM a tenté de récupérer les meilleurs joueurs de Ligue 1. Ainsi, en 2016, alors qu'il évolue à Montpellier, le nom de Bryan Dabo revient avec insistance du côté du club phocéen. Cependant, c'est bien à l'ASSE qu'il va signer. Et pour cause, il n'y avait visiblement rien avec l'OM, à tel point qu'il a tout appris dans la presse comme il le raconte.

Bryan Dabo a terminé sa visite médicale avec Saint-Etienne. Il signera demain dans la matinée, selon @KhaledKarouri. pic.twitter.com/msDuf6KgyL — Actu Foot (@ActuFoot_) June 23, 2016

Bryan Dabo raconte une incroyable anecdote « Je sors d’une assez bonne saison en ayant mis sept-huit buts en jouant à plusieurs postes sous Rolland Courbis. Loulou (Nicollin) me dit : "Tu veux faire quoi ?" Je lui dis : "vous voulez que je fasse quoi ? Parce que moi je suis marseillais j’ai envie d’aller à l’OM !" Il me dit : "ok pas de problèmes si y a quelque chose on se tient au courant. " Je suis en vacances à Marbella avec Geoffrey Kondogbia, Serge Aurier et Layvin Kurzawa. Je me lève et Layvin me dit : "Félicitations c’est marqué partout que t’as signé à l’OM !" Je vois 30 appels en absence ! », lance-t-il au micro de l’After Foot sur RMC.