Mercato - OM : Les trois premiers transferts de l'été sont confirmés !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été prochain, l'OM devrait une nouvelle fois connaître une revue d'effectif assez importante durant le mercato. En effet, une nouvelle direction va arriver ce qui devrait impliquer des mouvements sur le mercato. D'ailleurs, trois premiers transferts seraient déjà actés en interne.

Le mercato estival ouvrira ses portes dans à peine deux mois, et les clubs se préparent donc en coulisses en anticipant les premiers mouvements. C'est le cas à l'OM où l'été pourrait être très animé, mais l'investissement dépendra en grande partie de la qualification ou non pour la prochaine Ligue des champions. D'autres parts, un nouvel organigramme sera nommé dans le sillage de Stéphane Richard qui remplace Pablo Longoria au poste de président de l'OM. Malgré ces nombreux facteurs d'incertitude, trois transferts semblent déjà actés. Florent Germain, correspondant à Marseille pour RMC, rappelle ainsi que les options d'achat de Facundo Medina, Timothy Weah et Hamed Junior Traoré, seront levées.

Départ de Marseille : La grande décision à l’OM ! https://t.co/3BF2sCQBhZ — le10sport (@le10sport) April 11, 2026

Trois transferts déjà bouclés à l'OM ? « On est sur quelque part un montage non pas financier mais dans la structure du contrat. Pour Medina, Traoré et Weah, c’est presque comme s’ils avaient été engagés avec un contrat déjà fixe de 3,4, 5 ans », lâche-t-il au micro du podcast After Marseille sur RMC avant d'en rajouter une couche au sujet de ces trois opérations à venir du côté de l'OM.