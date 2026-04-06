Mercato - OM : Le discussion secrète révélée dans la presse par un attaquant !

L'OM se montre relativement actif à chaque période de mercato, mais il existe pourtant des négociations de transfert n'ayant pas abouti qui sont restées secrètes pendant très longtemps. C'est le cas pour cet ancien attaquant de l'OM qui révèle en interview qu'il aurait pu quitter le club si les dirigeants ne s'étaient pas montrés si gourmands sur le prix de départ.
L'éclosion de Kylian Mbappé lors de la saison 2016-2017, qui avait fini par s'imposer comme un titulaire indiscutable de l'AS Monaco, avait redistribué les cartes dans l'esprit de Leonardo Jardim. Ce dernier avait été obligé de faire des choix forts avec la montée en puissance de ce phénomène, et c'est donc un autre attaquant qui en a directement fait les frais : Valère Germain, qui avait donc été vendu par l'AS Monaco du côté de l'OM en 2017.
Monaco ne voulait plus de Germain
Récemment interrogé par Kampo, Valère Germain évoque une certaine frustration à l'époque d'avoir été relégué au second plan par Kylian Mbappé à l'AS Monaco : « A partir de mi-mars, je m’assois sur le banc et je prends le rôle de doublure. Sur le moment, t’es un peu piqué forcément parce que tu te dis que tu fais toute la saison et quand les matchs à enjeux arrivent, tu vas être sur le banc. Donc j'étais un peu énervé et déçu. J'ai parlé au coach mais qu'est-ce que tu vas lui dire ? Mbappé, tout jeune qu'il est, il marque à tous les matchs (…) J'avais un peu de frustration mais quelques années plus tard, je me dis que le coach avait raison. Il aurait été fou de ne pas le mettre. C'est tombé sur moi, ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre. Il était phénoménal, tout le monde l'aurait mis », a confié l'attaquant envoyé donc à l'OM.
Il a failli revenir !
Et un an et demi plus tard, alors que sa situation se corse à l'OM, Valère Germain avait la possibilité de revenir à l'AS Monaco comme il le révèle dans les colonnes de L'EQUIPE : « À Monaco, en janvier 2019. Je fais une bonne première saison à Marseille. Les six mois d'après sont plus difficiles, individuellement et collectivement. Monaco voulait faire un prêt sec sur quatre mois. Je leur ai dit que je voulais m'inscrire dans la durée. Mais Marseille a demandé 15 M€, alors que j'avais été transféré 8 M€ + 2 M€ de bonus un an et demi plus tôt. Donc Monaco a refusé. Ça m'aurait plu de revenir à l'ASM », indique Germain. Son retour sur le Rocher ne s'est donc jamais fait vu le prix réclamé par l'OM.