Mercato - OM : Le discussion secrète révélée dans la presse par un attaquant !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM se montre relativement actif à chaque période de mercato, mais il existe pourtant des négociations de transfert n'ayant pas abouti qui sont restées secrètes pendant très longtemps. C'est le cas pour cet ancien attaquant de l'OM qui révèle en interview qu'il aurait pu quitter le club si les dirigeants ne s'étaient pas montrés si gourmands sur le prix de départ.

L'éclosion de Kylian Mbappé lors de la saison 2016-2017, qui avait fini par s'imposer comme un titulaire indiscutable de l'AS Monaco, avait redistribué les cartes dans l'esprit de Leonardo Jardim. Ce dernier avait été obligé de faire des choix forts avec la montée en puissance de ce phénomène, et c'est donc un autre attaquant qui en a directement fait les frais : Valère Germain, qui avait donc été vendu par l'AS Monaco du côté de l'OM en 2017.

Mercato - OM : Habib Beye dévoile un secret sur son contrat ! https://t.co/rt0wBWLh0A — le10sport (@le10sport) April 5, 2026

Monaco ne voulait plus de Germain Récemment interrogé par Kampo, Valère Germain évoque une certaine frustration à l'époque d'avoir été relégué au second plan par Kylian Mbappé à l'AS Monaco : « A partir de mi-mars, je m’assois sur le banc et je prends le rôle de doublure. Sur le moment, t’es un peu piqué forcément parce que tu te dis que tu fais toute la saison et quand les matchs à enjeux arrivent, tu vas être sur le banc. Donc j'étais un peu énervé et déçu. J'ai parlé au coach mais qu'est-ce que tu vas lui dire ? Mbappé, tout jeune qu'il est, il marque à tous les matchs (…) J'avais un peu de frustration mais quelques années plus tard, je me dis que le coach avait raison. Il aurait été fou de ne pas le mettre. C'est tombé sur moi, ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre. Il était phénoménal, tout le monde l'aurait mis », a confié l'attaquant envoyé donc à l'OM.