Mercato - OM : «J’ai demandé au club», la signature que Roberto De Zerbi voulait boucler à Marseille

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Entraîneur de l’OM de l’été 2024 jusqu’à son départ au mois de février dernier, Roberto De Zerbi avait demandé au club de prolonger l’un de ses joueurs l’année dernière. Marseille a fini par faire une offre en ce sens, mais un peu trop tard et pas à la hauteur de ce que le principal intéressé espérait, comme l’a expliqué ce dernier.

Formé au FC Nantes, Valentin Rongier prenait la direction de l’OM à l’été 2019, où il sera resté jusqu’en 2025. Alors qu’il a toujours réussi à s’imposer peu importe l’entraîneur en place, le milieu de terrain âgé de 31 ans l’avait également fait la saison dernière sous les ordres de Roberto De Zerbi. Au mois de janvier 2025, Marseille s’était attaché les services d’Ismaël Bennacer, prêté par l’AC Milan, mais le technicien italien voulait tout de même le conserver, lui entrait dans sa dernière année de contrat.

De Zerbi voulait que l’OM prolonge Rongier « J’ai senti un manque de respect de la part de la direction de l’OM ? Oui, à partir du moment où tu fais six ans dans un club, que tu as toujours tout donné, tu n’as jamais dit un mot plus haut que l’autre, que tu as représenté les valeurs du club. Donc un peu de déception par rapport à ça », a confié Valentin Rongier dans un entretien accordé au média Carré. L'offre de l’OM est arrivée trop tard et elle ne correspondait pas ce que l’actuel joueur du Stade Rennais attendait.