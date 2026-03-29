Mercato - OM : Il signe à Marseille et annonce un gros défi en France !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cette saison de l’OM aura été très particulière. Que ce soit l’été dernier ou encore en janvier, le club phocéen a décidé de signer de nombreux joueurs. L’un d’entre eux s’est d’ailleurs récemment confié sur son adaptation au sein du club marseillais, affirmant avoir fait face à un gros défi en France. Explications.

Cette saison, l’OM aura recruté de nombreux nouveaux joueurs au sein de son effectif. Si certaines recrues n’ont pas véritablement donné satisfaction, d’autres se sont rapidement intégré au système de Roberto De Zerbi, puis d’Habib Beye. C’est notamment le cas de Quinten Timber, arrivé à Marseille en janvier en provenance du Feyenoord Rotterdam. Au cours d’un entretien accordé au média néerlandais VoetbalPrimeur, le milieu de terrain de 24 ans s’est exprimé sur son arrivée à l’OM.

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« 𝗖’𝗲𝘀𝘁 𝘂𝗻 𝗰𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝗻𝗮𝘁 𝗽𝗹𝘂𝘀 𝗿𝗲𝗹𝗲𝘃𝗲́ 𝗾𝘂𝗲 𝗹’𝗘𝗿𝗲𝗱𝗶𝘃𝗶𝘀𝗶𝗲. Plus physique avec du plus beau jeu.



Physiquement, je n’avais aucun mal à m’imposer aux… pic.twitter.com/miwQPzKcZJ — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) March 29, 2026

« Une fois à Marseille, j’ai rapidement tourné la page » « Le Feyenoord a été très important pour moi, en tant que personne et en tant que footballeur. Bien sûr, je tiens à faire mes adieux au club et aux supporters. Une fois à Marseille, j’ai rapidement tourné la page. Quand je pense au Feyenoord maintenant, je n’ai que des bons souvenirs. Pour moi, le sentiment dominant est simplement la gratitude pour le temps que j’ai pu vivre au Feyenoord, avec tout le monde, avec les personnes que j’ai rencontrées là-bas. Et aussi avec Robin van Persie, l’entraîneur. Non, je n’ai pas l’impression d’avoir été poussé vers la sortie », a ainsi confié Timber.