Mercato - OM : Il signe à Marseille et annonce un gros défi en France !

Cette saison de l’OM aura été très particulière. Que ce soit l’été dernier ou encore en janvier, le club phocéen a décidé de signer de nombreux joueurs. L’un d’entre eux s’est d’ailleurs récemment confié sur son adaptation au sein du club marseillais, affirmant avoir fait face à un gros défi en France. Explications.
Cette saison, l’OM aura recruté de nombreux nouveaux joueurs au sein de son effectif. Si certaines recrues n’ont pas véritablement donné satisfaction, d’autres se sont rapidement intégré au système de Roberto De Zerbi, puis d’Habib Beye. C’est notamment le cas de Quinten Timber, arrivé à Marseille en janvier en provenance du Feyenoord Rotterdam. Au cours d’un entretien accordé au média néerlandais VoetbalPrimeur, le milieu de terrain de 24 ans s’est exprimé sur son arrivée à l’OM.
« Une fois à Marseille, j’ai rapidement tourné la page »
« Le Feyenoord a été très important pour moi, en tant que personne et en tant que footballeur. Bien sûr, je tiens à faire mes adieux au club et aux supporters. Une fois à Marseille, j’ai rapidement tourné la page. Quand je pense au Feyenoord maintenant, je n’ai que des bons souvenirs. Pour moi, le sentiment dominant est simplement la gratitude pour le temps que j’ai pu vivre au Feyenoord, avec tout le monde, avec les personnes que j’ai rencontrées là-bas. Et aussi avec Robin van Persie, l’entraîneur. Non, je n’ai pas l’impression d’avoir été poussé vers la sortie », a ainsi confié Timber.
« Je n’avais aucun mal à m’imposer aux Pays-Bas, mais en France, il y a beaucoup plus de joueurs comme moi »
Le numéro 27 de l’OM a également affirmé que le fait de signer en France représentait un véritable défi, notamment physique. « C’est un championnat plus relevé que l’Eredivisie. Plus physique avec du plus beau jeu. Physiquement, je n’avais aucun mal à m’imposer aux Pays-Bas, mais en France, il y a beaucoup plus de joueurs comme moi. Malgré tout, je me suis adapté rapidement. Je progresse ici », conclut l’international Néerlandais.