Mercato : Mason Greenwood «a fait de nombreux sacrifices» pour quitter l'OM

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il y a peu, l’OM a officialisé le départ de Mason Greenwood vers Fenerbahçe. Vendu contre 40M€ hors bonus, l’ailier anglais s’est montré très satisfait de cette arrivée en Turquie. De son côté, Cihan Kamer, membre du conseil d’administration du club, a expliqué ce vendredi que le joueur de 24 ans avait consenti à certains sacrifices afin de valider son arrivée.

C’était attendu c’est désormais officiel. Après deux saisons à défendre les couleurs de l’OM, Mason Greenwood s’est engagé en faveur du Fenerbahçe, qui a déboursé pas moins de 40M€ afin de recruter l’ailier de 24 ans. Alors que le désormais ex-Marseillais a été présenté, un membre du conseil d’administration du club turc a lâché de nombreuses révélations sur les coulisses de ce transfert record pour le club phocéen.

« Les transferts de stars sont souvent longs et complexes » « Le transfert de Greenwood a été semé d’embûches. Nos supporters ont dû patienter longtemps, mais les transferts de stars sont souvent longs et complexes. Nous avons rencontré de nombreuses difficultés et lutté contre de nombreux rivaux. Nos supporters ont dû patienter longtemps, espérant une finalisation plus rapide. Mais comme vous le savez, les transferts de stars sont souvent longs et complexes », a ainsi confié Cihan Kamer dans des propos relayés par Foot Mercato avant de poursuivre sur les « sacrifices » réalisés par Mason Greenwood pour rejoindre Fenerbahçe.