Mercato : Marquinhos sur le départ, le PSG a déjà trouvé son remplaçant ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Capitaine du PSG depuis six ans désormais, Marquinhos est une véritable légende à Paris. Proche d’un départ l’été dernier, le défenseur central brésilien a décidé de rester en France, mais d’ici quelques mois, la question de son avenir va de nouveau se poser. Si le numéro 5 dispose d’une liberté totale concernant son choix, Paris souhaite assurer ses arrières. Explications.

Joueur le plus capé de l’histoire du PSG, Marquinhos s’est illustré cette semaine. Auteur d’un très bon match face à Liverpool en Ligue des Champions, le capitaine parisien a prouvé qu’il était encore capable de réaliser de très belles prestations à haut niveau. L’été dernier, après avoir remporté la Ligue des Champions, le Brésilien a décidé de rester à Paris.

Le frère de Marquinhos, Luan, concernant l'avenir du défenseur parisien :



"Ça dépend de lui, ça dépend du président Nasser, du club. Pour moi, j'espère qu'il va rester toute sa carrière ici et pour moi, on reste toute la vie ici !"❤️💙



(🎥 @telefoot_TF1)pic.twitter.com/gcftWWzRfL — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 14, 2024

Le PSG recrutera un défenseur en cas de départ de Marquinhos Et malgré l’arrivée d’Illya Zabarnyi, Marquinhos a su conserver son rôle de titulaire dans la défense de Luis Enrique. Cependant, cet été, le joueur désormais âgé de 31 ans va devoir trancher pour la suite. Comme l’indique l’Equipe, le PSG a laissé une totale liberté à son joueur dans sa décision. Ce dernier peut décider de quitter Paris, tout comme de rester. Quoi qu’il en soit, le quotidien sportif indique qu’en cas de départ de son capitaine, le PSG a décidé de recruter un défenseur central supplémentaire. Des cibles ont déjà été identifiées et devront ensuite être validées par Luis Enrique.