Mercato : Marquinhos sur le départ, le PSG a déjà trouvé son remplaçant ?

Capitaine du PSG depuis six ans désormais, Marquinhos est une véritable légende à Paris. Proche d’un départ l’été dernier, le défenseur central brésilien a décidé de rester en France, mais d’ici quelques mois, la question de son avenir va de nouveau se poser. Si le numéro 5 dispose d’une liberté totale concernant son choix, Paris souhaite assurer ses arrières. Explications.
Joueur le plus capé de l’histoire du PSG, Marquinhos s’est illustré cette semaine. Auteur d’un très bon match face à Liverpool en Ligue des Champions, le capitaine parisien a prouvé qu’il était encore capable de réaliser de très belles prestations à haut niveau. L’été dernier, après avoir remporté la Ligue des Champions, le Brésilien a décidé de rester à Paris.
Le PSG recrutera un défenseur en cas de départ de Marquinhos
Et malgré l’arrivée d’Illya Zabarnyi, Marquinhos a su conserver son rôle de titulaire dans la défense de Luis Enrique. Cependant, cet été, le joueur désormais âgé de 31 ans va devoir trancher pour la suite. Comme l’indique l’Equipe, le PSG a laissé une totale liberté à son joueur dans sa décision. Ce dernier peut décider de quitter Paris, tout comme de rester. Quoi qu’il en soit, le quotidien sportif indique qu’en cas de départ de son capitaine, le PSG a décidé de recruter un défenseur central supplémentaire. Des cibles ont déjà été identifiées et devront ensuite être validées par Luis Enrique.
Le capitaine du PSG voudrait retrouver Corinthians
Il y a quelques semaines, Marquinhos lui-même évoquait de manière assez floue la suite de sa carrière au PSG. « J’ai encore deux ans de contrat avec le PSG et ensuite nous verrons. Je veux bien revenir au Brésil. Et, au Brésil, il y a beaucoup de pression, surtout dans l’équipe dans laquelle j’aimerais revenir, qui est Corinthians. C’est le club qui m’a ouvert des portes, là où tout a commencé. J’y suis très attaché et je serais ravi de porter à nouveau ce maillot », confiait le défenseur à UOL.