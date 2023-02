Mercato : L’OM est déjà prévenu pour ce buteur

Arnaud De Kanel

Auteur d'une première partie de saison resplendissante, Folarin Balogun fait saliver l'OM. Le meilleur buteur de Ligue 1 serait dans le viseur du club phocéen en vue d'un transfert. Le Stade de Reims sait déjà qu'il retournera à Arsenal à l'issue de la saison. Le coach des Gunners suit attentivement les performances de son crack et il a prévenu les clubs qui le courtisent.

Folarin Balogun réalise une saison tonitruante avec le Stade de Reims. Dans un effectif loin d'être exceptionnel, l'attaquant anglais tire son épingle du jeu. Balogun est le meilleur buteur de notre Ligue 1 devant Kylian Mbappé, excusez du peu. De quoi intéresser du monde. L'OM ferait partie des clubs attentifs à son profil. La cote de Balogun explose et Mikel Arteta a dû mettre les choses au clair sur la question de son avenir.

Un transfert majeur déjà acté par l’OM ? https://t.co/2iqtybVL4j pic.twitter.com/uoafqg1qtp — le10sport (@le10sport) February 11, 2023

L'OM sur Balogun

D'après les informations du Daily Mail , l'OM aurait des vues sur Folarin Balogun. Sous contrat avec Arsenal jusqu'en 2025, l'attaquant anglais attise également la convoitise de l'AC Milan ainsi que de Villarreal. Du côté d'Arsenal, club auquel il appartient, sa situation est suivie de très près. Mikel Arteta s'attend à le récupérer en fin de saison et il a donné son point de vue pour son futur.

«Il a quelque chose de spécial»