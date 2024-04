Mercato : Le PSG veut ce crack, il annonce du lourd

Arnaud De Kanel

En quête de renforts à l'approche du mercato estival, le PSG ciblerait Désiré Doué. Le talentueux joueur du Stade Rennais ne cesse de progresser ces derniers mois et l'arrivée de Julien Stéphan y est pour beaucoup. Présent en conférence de presse, l'entraineur rennais s'est montré très optimiste pour la suite de la carrière de sa pépite.

Le PSG veut poursuivre son projet essentiellement basé sur des talents français au fort potentiel. En ce sens, les dirigeants parisiens s'intéresseraient à Désiré Doué selon les informations de Sports Zone qui précise que son nouvel agent, Moussa Sissoko, qui défend également les intérêts d'Ousmane Dembélé, ferait tout pour le pousser vers Paris. Retrouvé depuis la nomination de Julien Stéphan sur le banc, Doué a fait forte impression avec les Bleuets de Thierry Henry pendant la trêve. Sa progression continue pour le plus grand bonheur de Stéphan.

«Je suis ravi de son évolution»

Présent en conférence de presse ce vendredi, l'entraineur du Stade Rennais s'est emballé pour son prodige de 18 ans. « Je suis ravi de son évolution, car lorsque je suis arrivé (en novembre), il a peu joué le premier mois, et ce fut une période capitale dans l'observation de son comportement. J'ai vu quelqu'un de déçu, frustré, mais entièrement engagé dans son métier. Après, en se cadrant davantage, en étant efficace et en montrant beaucoup de personnalité dans des matchs à enjeux, il a montré ses qualités, sa polyvalence, et c'est une force », a déclaré Julien Stéphan au sujet de Désiré Doué, avant de poursuivre.

«Sa courbe de progression est constante, va dans le bon sens»