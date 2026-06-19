Mercato - Le PSG prépare une folie : Didier Deschamps calme tout le monde !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG aurait un nouveau projet de folie pour son recrutement estival puisqu’il envisagerait très sérieusement de recruter Michael Olise en provenance du Bayern Munich. Didier Deschamps, qui compte énormément sur ce joueur pour le parcours de l’équipe de France en Coupe du Monde, a néanmoins calmé tout le monde en indiquant clairement que le Bayern restait le club idéal pour Olise.

Et si le PSG se permettait une grosse folie pour son mercato estival 2026 ? Olivier Ménard, l’animateur de l’émission L’EQUIPE du Soir, a récemment lâché une petite bombe au sujet de Michael Olise : « Je l'ai appris personnellement, le PSG cible Olise cet été. Le double champion d'Europe s'est mis en tête de signer l'ailier du Bayern Munich. Le nom d'Olise a agité la rubrique mercato la semaine dernière. Certains médias avaient annoncé à tort que la cible de Florentino Pérez était Olise, non ce n'était pas Olise. Le Bayern avait réagi et l'avait déclaré intransférable. Mais Paris veut tenter le deal cet été », a-t-il indiqué. En clair, le PSG serait prêt à mettre le paquet pour recruter l’attaquant de l’équipe de France et du Bayern Munich cet été, mais ce dossier peut-il aboutir ?

Deschamps juge la montée en puissance d’Olise Interrogé par Sport Bild, Didier Deschamps a justement évoqué les qualités de Michael Olise, désormais indiscutable dans son onze-type en équipe de France : « Michael Olise a fait des progrès incroyables. Les choses ont été un peu difficiles et ardues avec nous en équipe de France au début. Mais avec de la persévérance et du soutien, il s’est développé », indique le sélectionneur national, avant de peut-être vendre la mèche pour l’avenir d’Olise et de calmer les supporters du PSG.