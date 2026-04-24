Mercato : Le PSG ou Barcelone ? Le gros indice qui confirme la future destination de Julian Alvarez...

Alexis Brunet

Cet été, le PSG semble vouloir se renforcer en attaque et l’un des joueurs dans le viseur parisien se nomme Julian Alvarez. L’international argentin est également pisté par le FC Barcelone et un gros indice sur son futur club vient d’être lâché. Le buteur de l’Atlético de Madrid semble se rapprocher grandement du Barça.

Arrivé en 2024 du côté de l’Atlético de Madrid en provenance de Manchester City, Julian Alvarez pourrait déjà faire ses valises. Dans un marché des numéros neuf qui est particulièrement compliqué, l’international argentin est très courtisé parmi certaines des plus grandes équipes européennes. Dernièrement, le PSG et le FC Barcelone ont été annoncés sur les traces du champion du monde.

¿Julián Alvarez se va de Madrid? 😱@emilianoraggi te cuenta TODO sobre el rumor que pondría al argentino en Barcelona, para la próxima campaña. 🎙️



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Direction Barcelone pour Alvarez ? Julián Alvarez est donc très courtisé et à ce petit jeu-là c’est peut-être le FC Barcelone qui va gagner. Ce vendredi, le journaliste Emiliano Raggi a révélé que les frères du champion du monde 2022 cherchaient à acheter une maison dans la ville espagnole. Une information qui pourrait donc confirmer un futur transfert du buteur chez les Blaugrana.