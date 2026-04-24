Mercato : Le PSG ou Barcelone ? Le gros indice qui confirme la future destination de Julian Alvarez...

Cet été, le PSG semble vouloir se renforcer en attaque et l’un des joueurs dans le viseur parisien se nomme Julian Alvarez. L’international argentin est également pisté par le FC Barcelone et un gros indice sur son futur club vient d’être lâché. Le buteur de l’Atlético de Madrid semble se rapprocher grandement du Barça.
Arrivé en 2024 du côté de l’Atlético de Madrid en provenance de Manchester City, Julian Alvarez pourrait déjà faire ses valises. Dans un marché des numéros neuf qui est particulièrement compliqué, l’international argentin est très courtisé parmi certaines des plus grandes équipes européennes. Dernièrement, le PSG et le FC Barcelone ont été annoncés sur les traces du champion du monde.
Direction Barcelone pour Alvarez ?
Julián Alvarez est donc très courtisé et à ce petit jeu-là c’est peut-être le FC Barcelone qui va gagner. Ce vendredi, le journaliste Emiliano Raggi a révélé que les frères du champion du monde 2022 cherchaient à acheter une maison dans la ville espagnole. Une information qui pourrait donc confirmer un futur transfert du buteur chez les Blaugrana.
Alvarez adore le FC Barcelone
Le PSG va sans doute devoir faire une croix sur Julian Alvarez, pourtant, dès juin 2025, on connaissait peut-être déjà la fin de ce feuilleton. L’agent du buteur, Fernando Hidalgo, avait révélé à El Chiringuito que son poulain était un grand fan du FC Barcelone depuis plusieurs années. « Alvarez aime-t-il le Barça ? Oui, oui, bien sûr, il admire les clubs espagnols. Et pour avoir suivi la carrière de Messi depuis son enfance, il est clair que rares sont les Argentins qui n’éprouvent pas d’affection pour le Barça, surtout au vu des performances du Barça cette saison. Julian est très reconnaissant envers les nombreux joueurs du Barça qui ont toujours parlé en bien de lui, comme Cubarsí, ce qui le motive. Aujourd’hui, il est à l’Atlético et il est très heureux ici, tout comme l’Atlético. On verra comment les choses évoluent, le football évolue vite et de bonnes choses se produiront. »