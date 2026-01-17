Mercato : Le PSG boucle ce transfert surprise !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cousin de Désiré Doué, Eddy Doué évolue avec le groupe espoirs du PSG. Le milieu de terrain âgé de 20 ans ne va pas intégrer le groupe professionnel du club parisien, et s’apprête à faire ses valises. En effet, le club de la capitale vient de trouver un accord pour libérer son joueur qui va s’engager dans la foulée au Portugal.

Le PSG devrait connaître un mercato hivernal plutôt tranquille. En effet, à ce jour, le club de la capitale n’a pas forcément prévu de recruter afin de renforcer l’effectif de Luis Enrique. En revanche, Paris pourrait potentiellement se montrer actif dans le sens des départs.

Eddy Doué va quitter le PSG Si le jeune défenseur Noham Kamara pourrait définitivement quitter le PSG et discute actuellement avec l’OL, le club parisien devrait également se séparer d’Eddy Doué. Cousin de Désiré et Guela Doué, le milieu de terrain né en 2005 avait été récemment en vue lors d’un tournoi U21 dans lequel Paris avait affronté certains clubs de Premier League.