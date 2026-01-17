Mercato : Le PSG boucle ce transfert surprise !

Cousin de Désiré Doué, Eddy Doué évolue avec le groupe espoirs du PSG. Le milieu de terrain âgé de 20 ans ne va pas intégrer le groupe professionnel du club parisien, et s’apprête à faire ses valises. En effet, le club de la capitale vient de trouver un accord pour libérer son joueur qui va s’engager dans la foulée au Portugal.
Le PSG devrait connaître un mercato hivernal plutôt tranquille. En effet, à ce jour, le club de la capitale n’a pas forcément prévu de recruter afin de renforcer l’effectif de Luis Enrique. En revanche, Paris pourrait potentiellement se montrer actif dans le sens des départs.
Eddy Doué va quitter le PSG
Si le jeune défenseur Noham Kamara pourrait définitivement quitter le PSG et discute actuellement avec l’OL, le club parisien devrait également se séparer d’Eddy Doué. Cousin de Désiré et Guela Doué, le milieu de terrain né en 2005 avait été récemment en vue lors d’un tournoi U21 dans lequel Paris avait affronté certains clubs de Premier League.
Direction le Portugal pour le cousin de Désiré
Cependant, ces prestations n’ont pas non plus convaincu le PSG d’intégrer Eddy Doué au sein de son groupe professionnel. Comme l’annonce le Parisien ce vendredi, le joueur âgé de 20 ans va rejoindre l’Estrela Amadora, actuel 12ème de première division portugaise, dans les prochains jours. Paris va libérer son joueur, et conservera un pourcentage à la revente.