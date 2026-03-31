Mercato - Le PSG a tranché pour Lucas Chevalier : Son avenir déjà décidé en interne ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé il y a quelques mois seulement au PSG, Lucas Chevalier voit déjà les rumeurs apparaitre sur son avenir. En difficulté au sein de l’effectif de Luis Enrique, le gardien français fera-t-il ses valises dans les mois à venir ? Visiblement, au sein du club de la capitale, on aurait les idées claires concernant le sort de Lucas Chevalier.

L’été dernier, le PSG prenait une grande décision. Malgré son rôle dans le sacre en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma était poussé vers la sortie. L’Italien a alors été vendu à Manchester City afin de faire de la place à Lucas Chevalier, lui qui était désiré par Luis Enrique. Le désormais international français est ainsi arrivé en provenance du LOSC avec une énorme pression sur les épaules. Chargé d’être le numéro 1, Chevalier a toutefois multiplié les erreurs pour ses premiers mois à Paris. Et voilà qu’aujourd’hui, il se retrouve sur le banc des remplaçants, Luis Enrique lui préférant Matvey Safonov dans les buts du PSG.

Mercato - PSG : Le Qatar refuse de négocier un transfert avec Arsenal ! https://t.co/zLWK8SBTdl — le10sport (@le10sport) March 31, 2026

Chevalier pense inverser sa situation La situation de Lucas Chevalier au PSG est de plus en plus compliquée. De quoi se poser des questions sur l’avenir de l’international français. A peine arrivé, va-t-il déjà repartir ? Il a été question de son avenir sur RMC ce mardi. Dans un premier temps, le journaliste Arthur Perrot a expliqué : « Lucas Chevalier a toujours gardé le même état d’esprit, que ce soit en équipe de France qu’au PSG. Son entourage répète qu’il a conscience que c’est la dure réalité du football fait de hauts et de bas. L’ex-portier lillois veut encore croire que sa situation va s’améliorer ».