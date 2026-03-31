Mercato - Le PSG a tranché pour Lucas Chevalier : Son avenir déjà décidé en interne ?

Arrivé il y a quelques mois seulement au PSG, Lucas Chevalier voit déjà les rumeurs apparaitre sur son avenir. En difficulté au sein de l’effectif de Luis Enrique, le gardien français fera-t-il ses valises dans les mois à venir ? Visiblement, au sein du club de la capitale, on aurait les idées claires concernant le sort de Lucas Chevalier.
L’été dernier, le PSG prenait une grande décision. Malgré son rôle dans le sacre en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma était poussé vers la sortie. L’Italien a alors été vendu à Manchester City afin de faire de la place à Lucas Chevalier, lui qui était désiré par Luis Enrique. Le désormais international français est ainsi arrivé en provenance du LOSC avec une énorme pression sur les épaules. Chargé d’être le numéro 1, Chevalier a toutefois multiplié les erreurs pour ses premiers mois à Paris. Et voilà qu’aujourd’hui, il se retrouve sur le banc des remplaçants, Luis Enrique lui préférant Matvey Safonov dans les buts du PSG.
Chevalier pense inverser sa situation
La situation de Lucas Chevalier au PSG est de plus en plus compliquée. De quoi se poser des questions sur l’avenir de l’international français. A peine arrivé, va-t-il déjà repartir ? Il a été question de son avenir sur RMC ce mardi. Dans un premier temps, le journaliste Arthur Perrot a expliqué : « Lucas Chevalier a toujours gardé le même état d’esprit, que ce soit en équipe de France qu’au PSG. Son entourage répète qu’il a conscience que c’est la dure réalité du football fait de hauts et de bas. L’ex-portier lillois veut encore croire que sa situation va s’améliorer ».
« Le PSG reste convaincu que c’est un joueur qui va apporter sur le moyen terme »
Mais quid de la position du PSG concernant l’avenir de Lucas Chevalier ? Visiblement, on n’aurait pas prévu de s’en séparer dans l’immédiat. « Au PSG, on n’est pas vraiment inquiet, il reste un excellent gardien qui a mal débuté pour différentes raisons dont son intégration plus longue que prévu. Le club garde sa confiance pour l’instant en Lucas Chevalier et reste convaincu que c’est un joueur qui va apporter sur le moyen terme », a expliqué Arthur Perrot.