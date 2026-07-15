Mercato : Le PSG a bouclé son prochain transfert et c’est une surprise !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En attendant la fin de la Coupe du Monde 2026, le PSG place ses pions sur le marché des transferts et vient de boucler un transfert pour le moins inattendu en coulisses : celui de Lucas Digne, qui revient donc au sein du club francilien dix ans après son départ. Et certains journalistes spécialisés sur ce mercato ont évoqué les coulisses de ce transfert de Digne au PSG.

Grosse surprise au PSG ! Et vous n'avez pas pu passer à côté de l'information qui a fait grand bruit dans la journée de lundi et a fait la Une des rubriques mercato : Lucas Digne (32 ans), le latéral gauche de l'équipe de France et d'Aston Villa, fait son grand retour au Parc des Princes ! La direction du PSG a décidé, contre toute attente, de payer le montant de sa clause libératoire (environ 10M€) pour rapatrier Digne et en faire la nouvelle doublure de Nuno Mendes.

« Il a accepté le rôle de remplaçant de Nuno Mendes au PSG » Fabrizio Romano a dévoilé lundi, via un post sur son compte X, les coulisses de cette opération Lucas Digne au PSG : « Un accord verbal a été conclu avec l'arrière gauche français. Le PSG a déjà informé Aston Villa : le club paiera la clause libératoire après la Coupe du monde, pour un montant inférieur à 10 millions d'euros. Lucas Digne a accepté le rôle de remplaçant de Nuno Mendes au PSG », a révélé le journaliste spécialisé sur le mercato. L'international français revient donc au PSG dans un rôle assumé de doublure.