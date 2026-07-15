Mercato : Le PSG a bouclé son prochain transfert et c’est une surprise !

En attendant la fin de la Coupe du Monde 2026, le PSG place ses pions sur le marché des transferts et vient de boucler un transfert pour le moins inattendu en coulisses : celui de Lucas Digne, qui revient donc au sein du club francilien dix ans après son départ. Et certains journalistes spécialisés sur ce mercato ont évoqué les coulisses de ce transfert de Digne au PSG.
Grosse surprise au PSG ! Et vous n'avez pas pu passer à côté de l'information qui a fait grand bruit dans la journée de lundi et a fait la Une des rubriques mercato : Lucas Digne (32 ans), le latéral gauche de l'équipe de France et d'Aston Villa, fait son grand retour au Parc des Princes ! La direction du PSG a décidé, contre toute attente, de payer le montant de sa clause libératoire (environ 10M€) pour rapatrier Digne et en faire la nouvelle doublure de Nuno Mendes.
« Il a accepté le rôle de remplaçant de Nuno Mendes au PSG »
Fabrizio Romano a dévoilé lundi, via un post sur son compte X, les coulisses de cette opération Lucas Digne au PSG : « Un accord verbal a été conclu avec l'arrière gauche français. Le PSG a déjà informé Aston Villa : le club paiera la clause libératoire après la Coupe du monde, pour un montant inférieur à 10 millions d'euros. Lucas Digne a accepté le rôle de remplaçant de Nuno Mendes au PSG », a révélé le journaliste spécialisé sur le mercato. L'international français revient donc au PSG dans un rôle assumé de doublure.
Digne chambré par les Bleus
Et de son côté, le journaliste de RMC Fabrice Hawkins annonce que Lucas Digne a été chambré par ses coéquipiers de l'équipe de France, qui ont appris la nouvelle de son transfert au PSG en même temps que tout le monde : « Lucas Digne au PSG, on ne peut pas dire que c'est à 100% fait, mais il va signer au Paris Saint-Germain. Il s'est d'ailleurs fait chambrer par tous ses coéquipiers parce que le vestiaire de l'équipe de France commence à ressembler de plus en plus au vestiaire du PSG. Ils l'ont chambré parce qu'ils ont vu ça dans la presse. Lucas Digne leur a confirmé parce qu'il a un accord avec le Paris Saint-Germain pour un contrat de 3 ans. Il ne reste plus qu'à lever la clause à moins de 10M€ une fois qu'il sera libre après la Coupe du monde. (...) Lucas Digne accepte d'être la doublure de Nuno Mendes pour deux raisons : il choisit ce projet-là qui sied à merveille à sa famille, ça va être un cadre familial très parisien et dans sa famille, ils adorent la capitale. Il a même des enfants fans du Paris Saint-Germain. Tout le monde est content que papa signe. Il aurait pu gagner beaucoup plus ailleurs, mais il ne sera pas malheureux et il n'y a qu'une ville qui s'appelle Paris dans le monde », a révélé Hawkins dans l'After Foot lundi soir.