Mercato : Entre Gonçalo Ramos et le PSG, c'est bientôt terminé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'amour n'aura duré que trois ans pour Gonçalo Ramos au PSG ? La tendance semble être à un départ pour le joker de luxe de Luis Enrique à l'approche du mercato d'été. Après cette nouvelle épopée en Ligue des champions, l'international portugais serait susceptible de quitter le navire parisien et d'explorer de nouveaux horizons loin de la capitale d'après Fabrizio Romano.

A l'occasion du mercato estival de 2023, lançant ainsi l'ère-Luis Enrique au PSG, Gonçalo Ramos prenait la décision de quitter le Benfica Lisbonne pour rejoindre Nuno Mendes et Vitinha à Paris, ses deux compatriotes. Joao Neves renforcera le contingent portugais une année plus tard. Mais contrairement aux trois autres joueurs cités, Gonçalo Ramos n'a pas un statut de titulaire indiscutable dans le onze de départ de Luis Enrique.

L'été s'annonce chaud pour Gonçalo Ramos Gonçalo Ramos s'est bâti une réputation de supersub au Paris Saint-Germain, ses buts en fin de match ayant permis au PSG de notamment finir par rafler la Supercoupe d'Europe contre Tottenham en août dernier et le Trophée des champions face à l'OM au mois de janvier. La situation du Portugais ne lui suffirait plus désormais. Pendant le marché des transferts qui se profile, une course à la siganture de Ramos pourrait avoir lieu en coulisses puisque Fabrizio Romano a déjà fait savoir sur son compte X que différents clubs se positionneraient d'ores et déjà sur son dossier, prêts à tenter une approche en cas d'ouverture.