Mercato : Cette annonce ne va pas plaire au PSG

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027, Xavi Simons pourrait quitter définitivement le PSG lors du prochain mercato estival. En effet, le RB Leipzig veut conserver le crack de 20 ans à l'issue de son prêt. D'ailleurs, Marco Rose - l'entraineur du club allemand - a fait part de son optimisme concernant ce dossier.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a activé la clause de rachat de Xavi Simons, qui évoluait sous les couleurs du PSV Eindhoven. Barré par une concurrence XXL à Paris, l'international néerlandais a été prêté dans la foulée au RB Leipzig. Si aucune option d'achat ne figure dans le contrat de Xavi Simons, le club allemand souhaite tout de même le conserver à l'issue de cette saison. Et à en croire Marco Rose, le RB Leipzig est confiant concernant ce dossier.

«Nous sommes optimistes»

« Si Xavi Simons va rester au RB Leipzig cet été ? Nous sommes optimistes. (...) C'est encore un jeune joueur, il a aussi besoin de son insouciance et du plaisir de jouer. Ses performances fortes et constantes, comme lors des derniers matches, font automatiquement de lui un joueur clé - parce qu'il va de l'avant et qu'il dégage une énorme mentalité de gagnant ! Dans ce domaine, nous travaillons encore sur des détails. Mais l'important reste le même : Il a encore du temps et a aussi le droit de faire des erreurs pour grandir » , a déclaré Marco Rose, le coach du RB Leipzig, lors d'un entretien accordé à Bild .

Un duel PSG-Leipzig pour Xavi Simons ?

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG veut miser sur Xavi Simons la saison prochaine. Toutefois, la direction parisienne laisse les pleins pouvoirs à son joueur concernant son avenir. En d'autres termes, le PSG acceptera la décision de Xavi Simons quoi qu'il arrive. Si ce dernier veut rester, une place lui est garantie dans l'effectif de Luis Enrique. Au contraire, si la pépite de 20 ans souhaite claquer la porte du Parc des Princes, les hautes sphères du PSG le laisseront partir.