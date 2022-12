Mercato : Campos s’engage dans une bataille colossale pour 2023

Axel Cornic

Star de la Juventus, Dušan Vlahović pourrait être l’un des grands acteurs du mercato estival 2023, avec le Paris Saint-Germain qui compte bien se mêler à la lutte. Luis Campos aurait en effet été séduit par le Serbe, qui pourrait être le 9 que Kylian Mbappé réclame tant. D’autres clubs semblent également dans le coup, alors que du côté de Turin on commence à trembler.

En seulement quelques années, Dušan Vlahović est devenu l’une des grandes promesses de Serie A... qu’il pourrait bientôt quitter ! L’attaquant de 22 ans serait dans le flou concernant son avenir à la Juventus et les prétendants ne manquent pas.

Tout ne va pas bien à la Juventus

A Turin, on ne sait pas vraiment de quoi l’avenir sera fait. La Juventus risque en effet gros après une affaire de fraude touchant l’ancienne direction et les sanctions pourraient être très lourdes. Bien qu’improbable pour le moment, une relégation est évoquée et cela entrainerait évidemment le départ des plus grandes stars, dont Vlahović.

Campos est déjà en lien avec l’agent de Vlahović

D’après les informations de Il Corriere dello Sport , Luis Campos aurait senti le vent tourner et aurait ainsi déjà noué contact avec Darko Ristic, l’agent de Dušan Vlahović. L’idée du PSG serait de planifier un transfert pour l’été 2023, mais le Bayern Munich aurait exactement le même projet, voyant le Serbe comme le digne successeur de Robert Lewandowski.

Le PSG devra faire face au Bayern, Arsenal, Chelsea et Manchester United