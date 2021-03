Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un ancien attaquant de Puel revient sur son départ !

Publié le 19 mars 2021 à 23h45 par La rédaction

Aujourd'hui à Brest, Franck Honorat ne regrette pas d'avoir quitté l'ASSE lors du dernier mercato estival.

Claude Puel a profité du dernier mercato estival pour rajeunir considérablement son effectif, mais aussi pour réaliser un important dégraissage notamment afin de renflouer ses caisses. L’ASSE s’est ainsi séparée de nombreux joueurs à l’instar de Vagner Dias, de Yann M’Vila, de Loïs Diony, mais aussi de Franck Honorat. Agé aujourd’hui de 24 ans, l’ailier droit a décidé de quitter le club du Forez et de rejoindre Brest pour un transfert estimé à 5M€. Honorat est revenu sur cette décision et ne regrette absolument pas son choix.

« Depuis le départ de Jean-Louis Gasset, c’est parti un peu en cacahuète »