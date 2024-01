Mercato - ASSE : L’entraîneur vend la mèche pour la suite du recrutement

Hugo Chirossel

Bien que l’arrivée de Nathanaël Mbuku, prêté par Augsbourg, a été annoncée dimanche, l’ASSE veut encore s’attacher les services d’un attaquant. Présent en conférence de presse ce lundi, à la veille du déplacement à Pau, Olivier Dall’Oglio s’est livré sur le profil recherché par les Verts d’ici à la fermeture du marché des transferts.

Il va encore y avoir du mouvement à l’ASSE. Après Irvin Cardona, les Verts ont officialisé dimanche l’arrivée de Nathanaël Mbuku, prêté sans option d’achat par Augsbourg. Ce qui ne devrait pas être le dernier renfort offensif de l’AS Saint-Etienne. En raison de la blessure de Stéphane Diarra, absent jusqu’à la fin de la saison, l’ASSE veut continuer de se renforcer dans ce secteur de jeu.

Mercato - ASSE : Un problème avec le dernier transfert ? https://t.co/GgiMtZQXKj pic.twitter.com/YBqO4PHOYz — le10sport (@le10sport) January 22, 2024

« On est toujours à la recherche d’un attaquant »

Comme l’a annoncé Olivier Dall’Oglio ce lundi en conférence de presse, à la veille de la rencontre face à Pau, l'ASSE espère recruter un autre attaquant. « Il peut se passer des choses dans ce mercato. On est toujours à la recherche d’un attaquant. Vu que Stéphane Diarra s’est blessé, on peut considérer que Nathanaël Mbuku est le joueur qui le remplace. Donc on cherche encore, mais après ça sera les opportunités qui vont se présenter, mais on est très attenti f », a confié Olivier Dall’Oglio.

« Ça sera les deux profils que l’on recherche »