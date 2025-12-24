L’OM boucle son transfert, la presse italienne annonce une surprise à 25M€ !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Prêté avec option d’achat par l’OM l’été dernier, Ismaël Koné a de grandes chances d’être transféré définitivement à Sassuolo à l’issue de la saison en cours, mais pourrait ne pas y rester. Le milieu de terrain âgé de 23 ans serait dans le viseur de la Juventus, alors que son prix est désormais estimé à 25M€.

Annoncée sur la piste de Pierre-Emile Hojbjerg, la Juventus aurait un autre joueur de l’OM dans son viseur. Marseille s’est montré ferme dans ce dossier, écartant la possibilité d’un départ de l’international danois (93 sélections), recruté à l’été 2024 et sous contrat jusqu’en juin 2028.

Après Hojbjerg, la Juventus cible Koné La Juventus aurait d’autres pistes, notamment celle menant à Tyler Morton (23 ans, OL), mais s’intéresserait aussi à Ismaël Koné, d’après les informations du Corriere dello Sport. Un joueur que l’OM avait également recruté en 2024, avant de le prêter à Rennes en deuxième partie de saison dernière, puis à Sassuolo cet été.