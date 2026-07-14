Le PSG sème la panique en Espagne avec ce transfert !

En quête d’un nouveau numéro 9 afin de venir concurrencer Ousmane Dembélé, le PSG aurait jeté son dévolu sur Ferran Torres. Un transfert qui inquiète sérieusement les suiveurs du FC Barcelone, puisque le club blaugrana se retrouverait alors sans avant-centre après le départ de Robert Lewandowski.
En quête du successeur de Gonçalo Ramos, qui a rejoint l'AC Milan, le PSG s'intéresserait notamment à Ferran Torres, un profil qui plait grandement à Luis Enrique. D'ailleurs, le FC Barcelone pourrait être contraint de vendre son attaquant dont le contrat court jusqu'en 2027. Mais cela engendrerait un gros problème au Barça qui, après avoir vu partir Robert Lewandowski, laisserait filer son autre numéro 9. Et comme le souligne le journaliste de SPORT Luis Miguelsanz, le transfert de Julian Alvarez deviendrait alors vital. Mais surtout, il faudrait recruter un autre numéro 9 en plus.
Le départ de Ferran Torres va semer la panique au Barça ?
« Au Barça, on n’a rien forcé, mais on n’a pas non plus mis beaucoup d’énergie dans la prolongation de son contrat, si bien que l’intérêt manifesté par Paris envers Ferran aurait pu faire pencher la balance. Rien n’est encore décidé, mais il semble que si le PSG s’est pleinement impliqué dans cette affaire, c’est parce qu’il est convaincu que le transfert peut aboutir. Ce qui est préoccupant dans cette situation, c’est que le Barça a déjà perdu Lewandowski et qu’il s’apprêterait désormais à voir partir l’autre joueur capable d’occuper le poste d’avant-centre. En somme, d’ici deux mois, le Barça se retrouverait sans "numéro 9" de référence, à un mois et demi de la clôture du mercato. Aujourd’hui plus que jamais, le recrutement de Julián Álvarez est indispensable », constate-t-il dans son édito pour SPORT, avant de poursuivre.
Le Barça obligé de recruter deux nouveaux attaquants
« Et peut-être que le Barça ferait bien de ne pas se contenter de l’Argentin, mais de renforcer ce poste avec l’arrivée d’un autre joueur à moindre coût. Ferran n’était pas titulaire dans le schéma de Flick, même s’il a fait la différence dans de nombreux matchs et qu’il est un élément essentiel au sein du groupe. Le scénario est clair : soit il est prolongé, soit il est vendu. Car si le Barça faisait un pas vers sa prolongation, Ferran pourrait bien avoir beaucoup plus de doutes. Tout est encore possible et la décision finale reviendra au joueur lui-même après la Coupe du monde. S’il part, le Barça va connaître des semaines mouvementées sur un marché qui semblait pourtant promis à une relative accalmie », ajoute Luis Miguelsanz.