Le PSG sème la panique en Espagne avec ce transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête d’un nouveau numéro 9 afin de venir concurrencer Ousmane Dembélé, le PSG aurait jeté son dévolu sur Ferran Torres. Un transfert qui inquiète sérieusement les suiveurs du FC Barcelone, puisque le club blaugrana se retrouverait alors sans avant-centre après le départ de Robert Lewandowski.

En quête du successeur de Gonçalo Ramos, qui a rejoint l'AC Milan, le PSG s'intéresserait notamment à Ferran Torres, un profil qui plait grandement à Luis Enrique. D'ailleurs, le FC Barcelone pourrait être contraint de vendre son attaquant dont le contrat court jusqu'en 2027. Mais cela engendrerait un gros problème au Barça qui, après avoir vu partir Robert Lewandowski, laisserait filer son autre numéro 9. Et comme le souligne le journaliste de SPORT Luis Miguelsanz, le transfert de Julian Alvarez deviendrait alors vital. Mais surtout, il faudrait recruter un autre numéro 9 en plus.

Le départ de Ferran Torres va semer la panique au Barça ? « Au Barça, on n’a rien forcé, mais on n’a pas non plus mis beaucoup d’énergie dans la prolongation de son contrat, si bien que l’intérêt manifesté par Paris envers Ferran aurait pu faire pencher la balance. Rien n’est encore décidé, mais il semble que si le PSG s’est pleinement impliqué dans cette affaire, c’est parce qu’il est convaincu que le transfert peut aboutir. Ce qui est préoccupant dans cette situation, c’est que le Barça a déjà perdu Lewandowski et qu’il s’apprêterait désormais à voir partir l’autre joueur capable d’occuper le poste d’avant-centre. En somme, d’ici deux mois, le Barça se retrouverait sans "numéro 9" de référence, à un mois et demi de la clôture du mercato. Aujourd’hui plus que jamais, le recrutement de Julián Álvarez est indispensable », constate-t-il dans son édito pour SPORT, avant de poursuivre.