Le PSG s’attaque à une star, un accord surprise annoncé ?

A la recherche d’un avant-centre de classe mondiale, le PSG lorgne en priorité Harry Kane. Un dossier complexe dans lequel le Bayern Munich apparaît comme le favori, tandis que Tottenham n’a pas l’intention de faciliter la sortie de l’international anglais, sous contrat jusqu’en juin 2024. Les Spurs pourraient même sortir gagnants du feuilleton.

Alors que le début de saison approche, le PSG est encore loin d’avoir mis la main sur l’avant-centre recherché. Harry Kane apparaît comme la cible prioritaire alors qu’il vient d’entrer dans sa dernière année de contrat. Le président Nasser Al-Khelaïfi aurait déjà rencontré Daniel Levy, à la tête de Tottenham, et croit en ses chances malgré l’intérêt prononcé du Bayern Munich, qui aurait les faveurs du joueur. Une concurrence dangereuse, s’ajoutant à la volonté première des Spurs de conserver leur star.

« Tottenham n'a jamais dit qu'il était à vendre »

La formation londonienne est en effet loin d’avoir tiré un trait sur Harry Kane, malgré sa situation contractuelle. « Tottenham n'a jamais dit qu'il était à vendre, loin de là, et il n'a jamais dit qu'il voulait quitter le club. Il lui reste encore 12 mois de contrat et il est plus qu'heureux de rester chez les Spurs jusqu'à la fin de son contrat », confie Kaveh Solhekol, journaliste chez Sky Sports.

« Nous ne devons pas non plus exclure la possibilité qu'il signe un nouveau contrat chez les Spurs »